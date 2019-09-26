أفضل السوائل ترطيبا للجسم.. ليس الماء

كشفت دراسة جديدة لجامعة "سانت أندروز" في اسكتلندا عن أنَّ الماء ليس أفضل السوائل التي لديها القدرة على إبقاء الجسم رطباً.

وبينما يؤدي الماء دوراً جيداً في ترطيب الجسم سريعاً، فإنَّ المشروبات التي تحتوي على قليل من السكر والدهون والبروتين قد تساعد في إبقاء الجسم رطباً لفترة أطول، بحسب الباحثين.

Advertisements

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن رونالد موجان، الأستاذ في جامعة "سانت أندروز" ومؤلف الدراسة قوله: إنَّ السبب في ذلك له علاقة بكيفية استجابة أجسامنا للمشروبات.

وتوصل معدو الدراسة إلى أنَّ الحليب أفضل في ترطيب الجسم عن الماء لاحتوائه على سكر اللاكتوز وبعض البروتينات والدهون وجميعها تساعد في إبطاء عملية إفراغ المعدة من السوائل.

ويحتوي الحليب على الصوديوم، الذي يعمل كالإسفنجة ويحتفظ بالماء في الجسم مما يؤدي إلى إخراج أقل للبول.

وينطبق الأمر نفسه على محلول علاج الجفاف؛ الذي يحتوي على مقدار أقل من السكر، إضافة إلى الصوديوم والبوتاسيوم اللذين يمكنهما أيضا تعزيز احتفاظ الجسم بالماء.