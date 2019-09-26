شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية هتسببلك تنميل الوجه.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنميل من الأمور الطبيعة التى نشعر بها من حين لآخر وهو عبارة عن فقدان الإحساس بالجلد فى المنطقة المصابة، قد يكون ذلك باليدين والقدمين أوالرأس، ولكن يصاب البعض بتنميل شديد ومتكرر فى الوجه ويدل ذلك على وجود مشكلة فى الجهاز العصبى. ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسبابا مختلفة لتنميل الوجه وهى:

تنميل الوجه 1قد يكون سبب تنميل الوجه هو بداية الاصابة بسكتة دماغية وذلك نتيجة وجود انسداد الأوعية الدموية، مما يسبب تنميل الوجه والألم فى أحد الذراعين. 2:تلف الأعصاب وهى من أبرز الأسباب التى تؤدى لتنميل الوجه ويكون ذلك نتيجة الإصابة بمرض السكر أو نقص بعض الفيتامينات أو التعرض للسموم واضطرابات النخاع. Advertisements 3:الصداع المزمن يسبب تنميل فى الوجه وعدم القدرة على التركيز . 4:التصلب المتعدد، وهو من أخطر الأمراض التى تسبب تنميل شديد فى الوجه وصعوبة فى الحركة والشعور الدائم بالتعب والإرهاق. 5:الضغط النفسى والقلق الشديد يسبب تنميل الوجه وزيادة معدل ضربات القلب. عند ظهور أى من العلامات ينصح بزيارة الطبيب فورا لتجنب المخاطر التى يتعرض لها المريض.

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