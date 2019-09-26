شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شبكة «الاستثمار الملائكي» في البحر المتوسط من مكتبة الإسكندرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السبت، قمة تيكني «TECHNE SUMMIT» والتي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الوزير والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفير الألماني لدي القاهرة، الدكتور سيريل چان نون، والسفير السويدي، يان تيسليف، والوكالة الألمانية (GIZ)، ومؤسسة هيفوس الدولية (HIVOS)، وشركة أكسا (AXA)، وشركة إنرشيا للإنشاءات (INERTIA CONSTRUCTION)، وصندوق سند لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقمة تيكني هي الحدث الدولي الذي تنظمه شركة «Markade» ويركز على صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، بهدف التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.

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وتشهد دورة هذا العام، تدشين أولى شبكات الاستثمار الملائكي المخصص لمنطقة البحر المتوسط والتي تجمع بدورها عدد كبير من شبكات ومجموعات الاستثمار الملائكي والتمويلات علاوة على وجود مستثمرين ملائكين من جميع أرجاء المنطقة، وتناقش القمة 7 محاور رئيسية تغطي أحدث جوانب التكنولوجيا وربطها بالمجتمع وقضايا التنمية.

وقال طارق القاضي، مؤسس القمة، إنها حققت نجاحا كبيرا في الدورات الماضية، موضحاً أنها انطلقت نسختها الأولى عام 2015، وحضرها العام الماضي 6 آلاف شخص، وشارك فيها 130 متحدثا و230 شركة ناشئة، و80 مستثمر من 25 دولة لتصبح الحدث الأهم والأكبر من نوعه في مصر.

وأضاف، أنها نجحت القمة في جذب عدد كبير من خبراء التكنولوجيا والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ووفرت قنوات تواصل قوية بينهم من ناحية، ورواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة من ناحية أخرى، ما سمح ببناء جسور بين المعنيين بمجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن القمة الحالية تشهد تنظيم مسابقات عديدة للشركات الناشئة بجوائز قيمتها أكثر من مليون دولار، ويتم تصعيد الفائز خلال القمة للمشاركة في التصفيات النهائية بوادى السيليكون.