شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى السليم يجب أن يخصص لكل مريض حسب حالته.. الدكتور رامى عطية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك كثير من مرضى السمنة يعتقدون أن النظام والحمية الغذائية التي تصلح مع غيرهم يمكنهم أن يسيروا عليها ويحققون نفس النتائج، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأن كل مريض له حمية غذائية مخصصة له دون غيره تتحدد حسب حالته الصحية.

هذا ما أكده الدكتور رامي عطية أخصائي التغذية العلاجية، ومدير الفريق الطبي بمنظومة دايت أون لاين، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد، من خلال التقرير التالي، وكشف عن أهم المعايير التي يتحدد على أساسها النظام الغذائي .

وأوضح الدكتور رامي عطية في حديثه لـ ”الخليج 365” أن النظام الغذائي الذي يتم وصفه في منظومة دايت اون لاين مخصص لكل حالة على حدة، فما يصلح مع مريض لا يصلح مع الآخر، فمنظومة دايت اون لاين هي منظومة يتم تفصيلها على حسب المعلومات التي نتلقاها من مريض السمنة.



معلومات يجب التعرف عليها قبل وصف النظام المناسب

وأشار إلى أن هناك مجموعة من هذه المعلومات يتحدد على اساسها النظام الغذائي، وهي تتمثل في مجموعة من التساؤلات حول طبيعة العمل، فهناك من يعمل في وظيفة تتطلب الحركة، وهناك من يعمل وهو جالس على المكتب دون حركة، ايضا النوع يختلف فنسبة الدهون عند الرجال تختلف عن نسبة الدهون عند النساء، وكذلك نسبة الحرق عند الرجال تختلف عن نسبة الحرق عند السيدات، احتياجات كل شخص حسب طبيعة حياته التي تختلف عن الاخر، فنحن نعمل في منظومة متكاملة.

وفي السياق نفسه، أكد أنه عندما يتم نزول الوزن نحافظ دائما ان تكون البشرة نضرة وليس بها شحوب، والا يكون هناك اسمرار اسفل العين او هالات سوداء، والا يكون هناك سقوط في الشعر، فيتم نزول الوزن بشكل صحي مع الاحتفاظ بالجمال ، وبالعكس ستكون اكثر صحة وجمالا من الحالة التي كنت عليها.



تأثيرات سلبية للريجيم نتفاداها مع منظومة دايت اون لاين

ولفت الدكتور رامي عطية إلي أن النظام الغذائي يتم تحديده حسب الطول والوزن وطبيعة العمل وطبيعة الاكل، ومواعيد النوم، وبعدها يتم وضع النظام المخصص لك ويجب الالتزام به ، والنظام ينقسم الي شقين نظام غذائي ونظام دوائي، والنظام الدوائي بنفس اهمية النظام الغذائي ولا يمكن ان استغنى عن احداهما، وما تسير عليه من نظام غذائي ودوائي في هذا الشهر يختلف عن الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة اسبوعية، ويمكنك التواصل مع الفريق الطبي لمنظومة دايت اون لاين على مدار 24 ساعة، حتى نجيب لك على اي استفسار او نذلل لك اي عقبات قد تقابلها .

واوضح إنه بعد نهاية شهر كامل من المحافظة على النظام الغذائي والدوائي نبدأ في مناقشة النتائج التي وصلنا لها وفوائدها على الصحة ، وفي الشهر التالي سيتم تغير النظام الغذائي وكذلك الادوية التي تم تناولها، اهم شئ ان يكون لديك الارادة والعزيمة للوصول للوزن المثالي الذي تحلم به.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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