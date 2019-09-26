شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القرنية المخروطية لا يتمثل فى زراعة العدسات فقط.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نسمع عن مرض القرنية المخروطية يتوارد إلى الأذهان أن العلاج الوحيد لهذا المرض هو زراعة عدسات جديدة للعين، ولكن مع التقنيات الحديثة أصبح علاج القرنية المخروطية يتم بالعديد من الطرق حسب احتياج كل حالة...

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي طرق علاج المراحل الأولي من الإصابة بالقرنية المخروطية.

وأكد الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” الجيل الذي نعيش به حاليا يسمى الجيل الذهبي في علاج القرنية المخروطية، حيث إننا أصبح لدينا العديد من البدائل لعلاج القرنية المخروطية بدون زراعة القرنية، فيما عدا إذا كانت الحالة متأخرة كثيرا.

وأوضح إن علاج القرنية المخروطية يعتمد على فحص القرنية وسماكة القرنية، درجة تعرج القرنية، ودرجة الانحراف بها، ومقاس النظر أو "النظارة"، ومن هنا يمكننا أن نتعرف على درجة الإصابة بالقرنية المخروطية إن كانت في المرحلة الأولى أو المرحلة المتوسطة أم الدرجة المتأخرة.



5 معايير يتحدد عليها علاج القرنية المخروطية

وأشار إلي إنه إذا كانت درجة الإصابة بالقرنية المخروطية في مراحلها الأولى فيمكننا علاج القرنية المخروطية عن طريق "تثبيت القرنية" بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية، مع قطرات من فيتامين ب2، حيث يتم وضع القطرات في العين لمدة 10 دقائق، ثم يتعرض المريض للأشعة الفوق بنفسجية لمدة ثلاث أو أربع دقائق، في هذه الحالة ستتفاعل الأشعة مع الفيتامين مع ألياف القرنية، فتجعلها ثابتة وقوية ومتماسكة مع بعضها البعض، مما يثبت الحالة الخاصة بالقرنية على ما هو عليها، فمن المعروف كما ذكر في الحلقات السابقة أن مرض القرنية المخروطية مرض مستمر، ولكن في حالة تثبيت القرنية لا يحدث تدهور في النظر بعد ذلك.



5 معايير يتحدد عليها علاج القرنية المخروطية

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد المعتصم إن هناك تقنيات أحدث من ذلك تتمثل في زراعة حلقات داخل قرنية العين وهي عبارة عن دعامات يتم وضعها في ألياف القرنية، تجعل مريض القرنية المخروطية يتحسن نظره ويشاهد من حوله بشكل طبيعي.

اما زراعة العدسات فأكد الدكتور أحمد المعتصم أنه يمكن اللجوء لها في حالة قصر النظر الشديد للمريض، وفي الحالات المتأخرة.

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