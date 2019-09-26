شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية لتقوية الجهاز المناعى خلال فصل الخريف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول فصل الخريف يتعرض البعض للعديد من المشاكل فى الجهاز المناعى، ويزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أفضل النصائح الطبية لتقوية الجهاز المناعى خلال هذه الفترة الزمنية، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

إذا كنت ترغب فى جهاز مناعى قوى، فعليك النوم عدد الساعات التى يحتاجها الجسم يوميا، وهى من 7 إلى 8 ساعات، فحال عدم أخذ القسط الكافى من النوم فيقوم الجسم بإفراز هرمون الكورتيزول الذى يعمل على ضعف الجهاز المناعى.

التدخين وتناول الكحوليات من أكثر الحيل التى يقوم بها البعض ويجهل أنها من الأسباب المؤدية للإصابة بضعف الجهاز المناعى بالجسم، وهذا الأمر يتسبب فى زيادة فرص الإصابة بالتهاب الشعب والرئة وضعف شديد فى الجهاز المناعى للجسم.

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وللحصول على مناعة قوية، عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، لأن عدم تناولك للخضروات والفواكه من الأمور التى تزيد من فرص تعرض الجهاز المناعى للاهتزاز، لذا تجنب هذا الأمر بالإكثار فى تناولهم.

عليك الإكثار من تناول الزبادى والجبن لأنها أطعمة تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى بشكل ملحوظ، لذا عليك الإكثار من تناولك لهذه الأطعمة.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن المشى فى أشعة الشمس يساهم فى تقوية الجهاز المناعى بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بفيتامين "د"، وتقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة.