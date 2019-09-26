دراسة تحذر النساء الحوامل من شعار "الأكل من أجل اثنين"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - حذرت دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "JAMA"، من الوزن الزائد لدى النساء الحوامل.

وقالت الدراسة: إن اكتساب الوزن أثناء الحمل بشكل مفرط، يزيد من المخاطر الصحية على الأمهات وأطفالهن.

ويكتسب نصف الحوامل الكثير من الوزن، وفقاً لبحوث شملت نصف مليون امرأة في فترة الحمل.

الوزن المثالي للحامل:

وقالت الدراسة: إن النساء اللواتي بدأن حملهن وهن في وزن صحي (مؤشر كتلة الجسم لديهن ما بين 18.5 و24.9)، اكتسبن الكثير من الكيلوغرامات الزائدة.

وحذر العلماء من أن شعار "الأكل من أجل اثنين" هو شعار خطير؛ حيث لا تحتاج الحامل إلى تناول أي طعام إضافي لدعم نمو جنينها.

ووجدت نتائج الدراسة أن زيادة الوزن المفرط كانت أكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي حملن بأول طفل، كما أن معظم الوزن الزائد يبدأ في الظهور خلال الأسبوع الـ13 من الحمل.

وتقول الأبحاث: إنه "بالنسبة لبعض النساء، فإن وزن الجسم لن يتغير كثيراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من الغثيان في الصباح والظهر والليل".

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وقد تم ربط اكتساب الوزن المفرط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث مضاعفات أثناء الولادة، ويمكن أن يؤثر أيضاً على صحة الطفل على المدى القصير أو في المستقبل، بحسب ما ذكرته الدراسة.

وقالت الدراسة: إن الأطفال المولودين لأمهات يعانين من السمنة المفرطة، يزيد لديهم احتمال الإصابة بالتوحد بنسبة 36%، ويزيد احتمال إصابتهم بفرط الحركة بنسبة 62%، وفقاً لنتائج بحث تابع لجامعة فيرجينيا كومنولث.

كما أن النساء الحوامل اللواتي يعانين من السمنة هن الأكثر عرضة لمضاعفات الولادة.

ويقول الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية رغم أن الحامل يجب أن تعتمد على تناول مختلف الأطعمة الصحية في هذه الفترة، إلا أن الأطباء قد ينصحون بعض الحوامل بتناول الفيتامينات والحبوب التكميلية بالإضافة لذلك .

مخاطر الوزن الزائد:

ويحصل الإشكال حين يكون وزن الحامل بالأساس زائداً على المعدل، وحين تتناول الحامل أكثر من لزومها من الحريرات الغذائية.. فقد ثبت بما يقطع الشك أن البدانة خلال الحمل تشكل خطورة على الحامل والجنين معاً .

وتشمل المضاعفات الإصابة بسكري الحمل، وارتفاع الضغط، والاضطرار للجوء للولادة القيصرية، وزيادة احتمال تشكل الآفات الخلقية لدى الجنين، وحتى ارتفاع نسبة الوفيات عند الولادة .

ولا ننسى أن أطفال الأمهات البدينات يتوقع لهم أن يكونوا بدناء كذلك في المستقبل .

ضوابط زيادة الوزن الطبيعية أثناء الحمل:

نعرض الضوابط المبنية على مؤشر كتلة الجسم؛ حيث تصنّف النساء تحت رقم المؤشر 18.5 على أنهن نحيفات، وبين الرقمين 18.5 - 24.9 على أنهن طبيعيات الوزن، وبين الرقمين 25 - 29.9 على أنهن زائدات الوزن، وفوق الرقم 30 على أنهن بدينات.

الأوزان الطبيعية أثناء الحمل

- النحيفات.. أن تكون زيادة أوزانهن في آخر الحمل بين 12.7 - 18 كلغ.

- الطبيعيات الوزن.. أن تكون الزيادة لديهن بين 11.3 - 15.9 كلغ.

- الزائدات الوزن.. أن تكون الزيادة لديهن بين 6.8 - 11.3 كلغ.

- البدينات.. أن تكون الزيادة لديهن بين 5 - 9 كلغ.