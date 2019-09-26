الحقيبة المدرسية بريئة من آلام ظهر الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - أفادت دراسة أسترالية أن الحقيبة المدرسية، لا تزيد على ما يبدو من مخاطر شعور الأطفال والمراهقين بآلام الظهر. وتوصي إرشادات نشرتها منظمات مختلفة بوضع قيود على وزن حقيبة الظهر بما يتراوح بين خمسة في المائة و20 في المائة من وزن الطفل الذي يحملها.

وقالت تاي بارما ياماتو التي قادت الفريق البحثي من جامعة سيدني في نيو ساوث ويلز: «الرأي السائد هو أن الحقائب المدرسية تمثل مشكلة للأطفال، ويعتقد كثير من أولياء الأمور وحتى الأطباء أن الحقيبة المدرسية ربما تكون مضرة للأطفال وأنها ربما السبب وراء آلام الظهر التي يشعرون بها».

وقالت بارما ياماتو: «يظن الناس خطأ أن ألم الظهر لدى الأطفال إصابة، لذا يبحثون عن سبب لتلك الإصابة فتكون الحقيبة المدرسية هدفاً سهلاً لإلقاء اللوم».

وأضافت: «النشاط البدني والثقل مفيد في واقع الأمر للعمود الفقري... ونريد أن يكون الأطفال نشطاء من الناحية البدنية ويحملون الأثقال».

يقدم الدكتور محمد يوسف استشاري العمود الفقري، نصائح السلامة التي يجب اتباعها مع الأطفال للحفاظ على الظهر....

بعض النصائح لسلامة طفلك:

* تخفيف وزن الحقيبة بحيث لا يتعدى 10 في المائة: لا ينبغي أن تكون حقيبة ظهر الطفل أكثر من 10٪ من وزن جسمه، وهذا يعني أن وزن الطفل البالغ وزنه 50 كيلوغراماً يجب ألا يزيد وزن حقيبته على 5 كجم.

*تخفيف الحمل عن الحقيبة: إذا شعرت بأن وزن الطفل لا يتحمل حمل أشياء كثيرة في الحقيبة، يتم ترك بعض الكتب في المدرسة، ولكن إذا لم يستطع إبقاء الكتب في المدرسة قد يكون خيار الحقيبة ذات العجلات خياراً جيداً.

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* اختيار حجم الحقيبة المناسب للطفل: احصلي على حقيبة ظهر بحجم مناسب ليست أوسع أو أطول من جذع طفلك، وتأكدي من عدم تعليقه أكثر من 10 سم أسفل خصر طفلك؛ لأنه يمكن أن تجبر حقيبة الظهر المعلقة طفلك على الانحناء إلى الأمام أثناء المشي.

*اختيار نوعيات حقائب ذات شريط واسع: ابحثي عن حقيبة ظهر ذات شرائط واسعة ومبطنة لتجنب الضغط على أكتاف الطفل، ابحثي أيضاً عن الحقيبة التي يبطن ظهرها.

*مراقبة علامات التعب على الطفل: كوني على اطلاع بالألم أو تغيرات الموقف أو الوخز أو العلامات الحمراء الناتجة عن استخدام حقائب الظهر، إذا كان الطفل يعاني من ألم مستمر، ويجب عرضه على طبيب مختص.