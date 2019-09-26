وفاة 8 بالكوليرا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، نقلا عن وزارة الصحة السودانية، إن 8 أشخاص توفوا جراء الكوليرا في السودان، 6 منهم في ولاية النيل الأزرق.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار.

وأوضحت المنظمة في بيان: "وفق سجلات وزارة الصحة السودانية، سجلت 8 حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا 6 منها في ولاية النيل الأزرق و2 في ولاية سنار".

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ونقل البيان عن ممثلة المنظمة في السودان نعيمة القصير "نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات".

وأكدت المنظمة أن 36 طنا من أدوية الكوليرا والمساعدات الطبية وصلت إلى العاصمة الخرطوم، ويتم الإعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء.

وأوضحت أن هذه الشحنة يمكنها معالجة 2.500 من مرضى الإسهال وسيتم توزيعها على مراكز علاج الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار وبعض الولايات المجاورة التي تزداد فيها مخاطر الانتشار.