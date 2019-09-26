اكتشاف البروتين المسؤول عن تكاثر فيروس "شيكونجونيا"

كشفت دراسة فرنسية حديثة النقاب عن الآلية التي يصيب بها فيروس "شيكونجونيا" الخلايا البشرية، في إنجاز بحثي مهم على طريق التوصل لمعرفة أسرار هذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق نوع من البعوض يسمى بالزاعجة.

يتعرض المصاب بهذا الفيروس لحمى أولية مفاجئة من يومين إلى 7 أيام وآلام تدوم أسابيع حتى سنوات، بينها آلام مفصلية، ورغم أن المظاهر السريرية بالفيروس معروفة جيدا، فإن الآلية التي يصيب بها الخلايا البشرية كانت مجهولة.



واستخدم فريق بحثي من جامعة باريس، في الدراسة التي نشرت بدورية "نيتشر"، الأربعاء، تقنية تسمى (CRISPR-Cas9) لفحص جينوم الخلايا البشرية؛ لتحديد العوامل المضيفة اللازمة للتكاثر الفيروسي.

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وتوصل الفريق إلى أن بروتين "FHL1"، وهو جزيء موجود بشكل رئيسي في خلايا العضلات والأورام الليفية، من الأهداف المفضلة للفيروس.

وعزل الباحثون الترميز الجيني لبروتين "FHL1" وأجروا سلسلة من التجارب التي أظهرت عدم قدرة الفيروس على إصابة الخلايا التي تم إلغاء تعبير هذا البروتين بها.

إضافة إلى ذلك، أظهر الباحثون أن الفيروس كان غير قادر على التكاثر داخل الخلايا المستمدة من المرضى الذين يعانون من الحثل العضلي، وهو مرض وراثي نادر، يحدث نتيجة طفرات في جين FHL1 المسؤول عن انهيار بروتين FHL1، وأظهر الباحثون أن خلايا هؤلاء المرضى تقاوم الفيروس.

أجرى الباحثون تجارب حية على الفئران بعد إبطال جين Fhl1 الخاص بها، فكانت مقاومة تماما للعدوى، في حين أن الفيروس يتكاثر ويسبب إصابات عضلية كبيرة في الفئران التي يوجد بها الجين.

قال الدكتور لوران ميرتنز من وحدة الجينوم وبيولوجيا الخلية في الأمراض بجامعة باريس والباحث الرئيسي بالدراسة: "هذه الملاحظات تدل على أن بروتين FHL1 يلعب دورا رئيسيا في تكرار فيروس شيكونجونيا والتسبب في المرض".