شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كثيرة يتعرض لها الرياضيون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تركض بانتظام، فمن المحتمل أنك قد تتعرض للإصابة فى وقت ما من حياتك، فقدرت الأبحاث الحديثة أن ما يقرب من 80% من العدائين وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" يصابون، وتحدث إصابات الجرى عادة عندما تضغط بشدة على قدميك، ومن المهم معرفة الأنواع الشائعة من الإصابات والتدابير الوقائية للبقاء فى صحة جيدة وتجنبها.

أنواع شائعة من إصابات الجرى كسور الإجهاد

كسور الإجهاد هو تشقق صغير فى العظام أو كدمات داخل العظام، شائع بين المتسابقين خاصة، وهو سبب النشاط المتكرر التى يمكن أن تكون مؤلمة للغاية وغير مريحة.

قد يكون الأمر أسوأ إذا واصلت وضع المنطقة المصابة تحت الضغط حتى بعد الإصابة، فإراحة عضلاتك مهمة للعظام.

التهاب اللفافة الأخمصية

واحدة من أكثر الإصابات التى تسبب الألم الشديد فى الكعب والتى تنطوى على التهاب فى اللفافة الأخمصية، وهى الجزء السميك من الأنسجة فى أسفل القدم.

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التهاب وتر أكيليس

إذا كنت تشعر بألم حاد فى أسفل الساق بمجرد وضع خطوتك الأولى على الأرض فى الصباح، فمن المحتمل أنك مصاب بالتهاب الأوتار فى الأخيل، ويسبب الألم والصلابة فى منطقة الوتر والتى يمكن أن تزداد سوءًا مع ممارسة النشاط البدنى.

التهاب الأوتار

هو التهاب شائع فى الوتر الذى يربط الركبة بالعارضة، وقد يكون الألم خفيفًا أو شديدًا اعتمادًا على كيفية عمل عضلاتك وعظامك.

وهو مصطلح شامل للعديد من الحالات التى تسبب الألم حول الركبة، فهو مرض شائع جدا بين العدائين، وهناك العديد من الأسباب التى تجعلك تتأثر ركبتى العداء، بما فى ذلك تمارين الضغط العالى، أو إصابة مباشرة فى الركبة، أو مشاكل فى القدمين، أو ضعف عضلات الفخذ أو الرضفة الغضروفية.