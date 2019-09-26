شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأرق والكحة.. أسباب تجعلك تتناول ملعقة عسل على الريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العسل فيه شفاء للناس فهو يحتوى على العديد من المركبات الصحية المهمة، وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز الفوائد التى تجبرك على تناول ملعقة من العسل يوميا على الريق، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

العسل على الريق يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالطاقة الحيوية المهمة لجسمك فى الصباح، كما أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل كبير، وهذا الأمر يتسبب فى حماية الجسم من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة كنزلات البرد الشديدة.

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كما أن العسل على الريق من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى علاج الكحة ونزلات البرد الشديدة، كما أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناولك للعسل مع مشروب الينسون قبل النوم يساعد بشكل كبير على حصولك على قسط جيد من النوم، ويقلل فرص الإصابة بالأرق.

كما أن تناول العسل على الريق يساهم بشكل كبير فى تقوية بصيلات الشعر، والحد من التعرض للتساقط، كما أنه من الأطعمة التى تحسن الذاكرة بشكل كبير، وتحد من التعرض أو الإصابة بضعف الذاكرة فهو يقويها بشكل ملحوظ.

ويعمل العسل على تقليل الشعور بالإجهاد والتعب، فهو من الأطعمة التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان لأنه غنى بمضادات الأكسدة.