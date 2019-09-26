ماري بيل حرب: 6 أطعمة خارقة تَحمي جسمك من هذه الأمراض الخطيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعدّ الأطعمة الخارقة أو السوبر فود من أكثر الأطعمة ذات الفائدة الغذائية الكبيرة، إذْ تلعب دورًا مهمًا في إمداد جسم الإنسان بمواد ضرورية تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

وتحتوي هذه الأطعمة على قدر عالٍ من الأنزيمات والمعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة.

وفي هذا السياق؛ تحدّثت اختصاصية التغذية ماري بيل حرب عن مختلف الأمور المتعلّقة بالأطعمة الخارقة عبر كاميرا "فوشيا".