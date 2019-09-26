شكرا لقرائتكم خبر عن زيت السمك يظهر نتائج واعدة فى الوقاية من النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن تجربة فيتامين (د) وأوميجا 3 (زيت السمك) تُظهر الأمل فى الوقاية من الوفيات الناجمة عن السرطان والأزمات القلبية.

وقد شارك فى الدراسة ما يقرب من 26 ألف رجل وامرأة فى تجربة سريرية على مستوى البلاد، وبعد أكثر من خمس سنوات من الدراسة والعلاج، تظهر النتائج إشارات واعدة لبعض النتائج.

وعلى سبيل المثال، فى حين أن أحماض أوميجا 3 الدهنية (زيت السمك) أظهرت انخفاضًا بسيطًا، لكنه غير مهم فى نقطة نهاية القلب والأوعية الدموية الرئيسية للأمراض القلبية الوعائية الرئيسية، فقد ارتبطت بانخفاض كبير فى النوبات القلبية.

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ويتم الآن تأكيد الفوائد الصحية للقلب من خلال التحليلات الحديثة لتجارب أوميجا 3 العشوائية، وبالمثل لم تقلل مكملات فيتامين (د) من أحداث الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية أو مجموع حالات الإصابة بالسرطان، لكنها ارتبطت بانخفاض معتد به إحصائياً فى إجمالى وفيات السرطان بين أولئك الذين خضعوا للتجارب لمدة عامين على الأقل، كما تم تأكيد تأثير فيتامين (د) فى الحد من الوفيات الناجمة عن السرطان من خلال التحليل التلوى المحدث لتجارب فيتامين ( د ) حتى الآن.

ومن المقرر تقديم الدراسة خلال الاجتماع السنوى لجمعية أمريكا الشمالية لانقطاع الطمث (NAMS) المنعقد حاليا فى شيكاجو حتى 28 سبتمبر.