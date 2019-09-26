3 عادات خارقة لنسف دهون البطن للأبد

إذا كان لديك الكثير من دهون البطن؛ فمن الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، أن تفقدي كل شيء في غضون أيام، من خلال تغيير بعض العادات الغذائية الخاطئة.

1. القضاء على السعرات الحرارية الفارغة

يجب القضاء على السعرات الحرارية غير الصحية من النظام الغذائي الخاص بك- إذا كنتِ تلتزمين بنظام غذائي خالٍ من السعرات الحرارية لفترة طويلة؛ فلا عجب أنك تواجهين صعوبة في التخلص من الدهون في البطن، الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية ليست مغذية، وعادة ما تكون محملة بالسعرات الحرارية، ولكنها ليست مشبعة، على هذا النحو:

يعتبر الإفراط في تناول الطعام أمراً شائعاً، ولأنه يتم هضمه سريعاً؛ فإنه عادة ما يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الأنسولين والسكر / الجلوكوز في الدم لديك بسرعة؛ مما يجعلك عرضة لتخزين الدهون في الجسم وخاصة في منطقة البطن والخصر، تشمل الأطعمة الخالية من السعرات الحرارية الشهيرة الكربوهيدرات المصنعة، مثل: الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والكعك، ورقائق البطاطس، والآيس كريم، والمشروبات الغازية.

2. قللي من الصوديوم

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الصوديوم سيئ لتخسيس الوزن؛ فهو يعزز احتباس الماء والانتفاخ، وزيادة الوزن نتيجة لذلك، هذا شيء لا يدركه الكثير من أتباع فقدان الوزن.

فيعد الوزن الزائد ليس فقط حول الدهون الزائدة في البطن، احذري من بعض الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل: الأطعمة المعلبة، صلصات السلطة والمعجنات وملح الطعام وصودا الخبز.

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3. تناول كوبٍ من ماء الليمون

إذا كان بإمكانك الحصول على الماء الفاتر مع الليمون في الصباح؛ فهو مخزن لمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، B، وغيرها من المواد الغذائية القيمة مثل: الريبوفلافين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور.

عن بعض فوائد فقدان الوزن من شرب ماء الليمون الفاتر، المساعدة على الهضم، وينظم امتصاص السكر وهو أمر مفيد لعملية الأيض وفقدان الوزن.

يمنع ماء الليمون الإمساك، بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، الذي يعمل كمسهل طبيعي، الإمساك هو عدو معروف لفقدان الوزن.

سوف يروي ماء الليمون عطشك ويوقف الرغبة الشديدة في تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.

إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة دون الحاجة إلى القلق بشأن مقدار الدهون التي ستفقدينها في إطار زمني معين، ستتخلصين من الدهون في البطن على المدى الطويل.

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