"فيفا" يوضح لـ"العين الرياضية" أسباب حجب صوتي مصر بجوائز الأفضل

أثار استبعاد صوتي المدير الفني للمنتخب المصري وقائده من التصويت على الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، الكثير من الجدل على مدار الساعات الماضية، لا سيما بعدما أبدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، غضبه من الأمر.

"العين الرياضية" تواصلت مع المكتب الإعلامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للتعرف على الأسباب التي دفعته إلى هذا الأمر، خاصة مع تأكيد المسؤولين بالاتحاد والمنتخب المصري على إرسال الأصوات في موعدها، وتحديداً يوم 15 أغسطس/آب الماضي، قبل 4 أيام من غلق باب التصويت.



من جهته، رد "الفيفا" على خطاب "العين الرياضية" بالتأكيد على أنه استقبل التصويت من الاتحاد المصري لكرة القدم في موعده، غير أن هذا لم يكن كافياً لقبول التصويت.



"الفيفا" أوضح أن التصويت اشتمل على مشكلتين؛ الأولى أن التوقيع عليه جاء بحروف كبيرة، وهو ما يشير إلى أن التوقيع لم يكن صحيحاً، أما الثانية فكانت عدم توقيع سكرتير عام الاتحاد على التصويت وهو أمر لا بد منه.



وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن المكتب الخاص بالتصويت بـ"الفيفا" تواصل على الفور مع نظيره المصري، وطلب منه مرتين تقديم استمارات جديدة للتصويت، على أن يتم التوقيع عليها بشكل صحيح، ولكن الاتحاد لم يرد إلا بعد يومين من انتهاء المدة المحددة للتصويت.



وأكد "الفيفا" أن الاتحاد تأخر في الرد حتى يوم 21 أغسطس/آب، بعد يومين من غلق باب التصويت، وعليه لم يكن من الممكن احتساب صوتي المدير الفني للمنتخب وقائده.



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وأشار "الفيفا" إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد مر بعملية إعادة هيكلة بالتزامن مع عملية التصويت، بعد استقالة المجلس السابق في شهر يوليو/تموز الماضي، قبل أن يتم تعيين لجنة خماسية لإدارته بشكل مؤقت لمدة عام من قبل "الفيفا" في 20 أغسطس/آب الماضي، بعد يوم من إغلاق باب التصويت على جوائز الأفضل.





وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نشر الوثائق التي تكشف عن الأصوات التي منحها ممثل كل دولة للاعبين والمدربين المرشحين للفوز بالجائزة، إلا أنها خلت من صوتي مدرب وقائد منتخب مصر.



وأكد الاتحاد المصري، في بيان له، أن التصويت تم إرساله يوم 15 أغسطس/آب؛ حيث ضم صوتي أحمد المحمدي، قائد "الفراعنة"، وشوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، بسبب خلو مقعد المدير الفني للمنتخب الأول في ذلك الحين، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري عن منصبه عقب الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا.



وأثار استبعاد صوتي مصر من التصويت على جوائز الأفضل غضب محمد صلاح، الذي قام بحذف منتخب مصر من التعريف الشخصي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر صلاح صورة له بعد ذلك عبر حسابه على موقع "تويتر" يرتدي فيها قميص المنتخب المصري، ويؤكد فيها تمكسه بحب مصر وأهلها رغم محاولة البعض إثنائه عن ذلك، في إشارة إلى المسؤولين عن عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر.

واحتل صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل لاعبي العالم برصيد 26 نقطة، بفارق 10 نقاط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث بـ36 نقطة، بينما جاء الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني بـ38 نقطة، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في المركز الأول بـ46 نقطة.