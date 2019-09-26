هواتف ذكية لإنقاذ حياة 6 ملايين امرأة وطفل في 10 دول

يتسلح العاملون بمجال الصحة في الهند وأوغندا بهواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر لوحي تستخدم أساليب تحليل البيانات وخرائط المخاطر والاتجاهات السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمساعدة على إنقاذ حياة الأمهات وأطفالهن المعرضين للخطر.

ويطبق هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار وتموله مؤسسة روكفلر الخيرية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والبنك الدولي وغيرها، في 10 دول إجمالا، ويهدف إلى الحيلولة دون الوفاة المبكرة لنحو 6 ملايين امرأة وطفل بحلول عام 2030.

وقال راج شاه، رئيس مؤسسة روكفلر الخيرية التي تسهم بنحو 60 مليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع، إن الخطة تشمل تزويد المسعفين بأجهزة زهيدة الثمن؛ لتحليل البيانات لمساعدتهم على جمع المعلومات التي يحتاجون إليها للتركيز على المجتمعات والأسر الأكثر عرضة للخطر.

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ويتضمن ذلك إعداد خرائط آنية للمخاطر؛ لتعزيز قدرة العاملين في مجال الصحة على الوصول إلى الأمهات والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، وتحليل بيانات لا تتعلق بالصحة مثل أنماط المناخ أو الاتجاهات السائدة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتنبؤ والتأهب مسبقا لمواجهة تفشي أمراض محلية وحالات الطوارئ الصحية.

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة، نشرت الأسبوع الماضي، أنه رغم نجاة النساء والأطفال بأعداد أكبر الآن من أي وقت مضى، فإنه لا يزال طفل أو امرأة حبلى تموت كل 11 ثانية في مكان ما حول العالم.

وأظهر التقرير أن وفيات النساء الحوامل أعلى بنحو 50 مرة بين نساء أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى عنها في الدول الغنية، كما أن أطفالهن أكثر عرضة للوفاة بـ10 مرات في الشهر الأول من العمر.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية ليونيسف، إن تبني نهج دقيق باستخدام‭‭ ‬‬معرفة تفصيلية عن أي الأشخاص أو الأسر الأكثر عرضة للخطر بسبب الفقر أو التاريخ الصحي أو فجوات في التطعيمات على سبيل المثال من شأنه مساعدة فرق العاملين في المجال الطبي على اتخاذ قرارات قد تنقذ الحياة والحيلولة دون انتشار الأوبئة.