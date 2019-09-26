ملكة بلجيكا تحضر الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك ـ لايف ستايل سافرت ماتيلد ملكة بلجيكا إلى مدينة نيويورك، الإثنين، لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 74). وحضرت خلال زيارتها لمدينة نيويورك، ندوة بعنوان " The Real Challenge: Looking back and aiming forward on Child rights" (التحدي الحقيقي: النظر إلى الوراء والتقدم للأمام في مجال حقوق الطفل). وعقدت ملكة بلجيكا، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ، لقاءات مع السيدة براميلا باتن (Mrs. Pramila Patten) ونادية مراد (Nadia Murad) كما زارت أيضًا مدرسة جويليارد للفنون في مدينة نيويورك. قد يهمك ايضاً: ملكة بلجيكا تقضي إجازة رأس السنة في مصر برفقة أسرتها

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