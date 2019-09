ملكة بلجيكا تحضر الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك

سافرت ماتيلد ملكة بلجيكا إلى مدينة نيويورك، الإثنين، لحضور الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 74).

وحضرت خلال زيارتها لمدينة نيويورك، ندوة بعنوان " The Real Challenge: Looking back and aiming forward on Child rights" (التحدي الحقيقي: النظر إلى الوراء والتقدم للأمام في مجال حقوق الطفل).

وعقدت ملكة بلجيكا، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ، لقاءات مع السيدة براميلا باتن (Mrs. Pramila Patten) ونادية مراد (Nadia Murad) كما زارت أيضًا مدرسة جويليارد للفنون في مدينة نيويورك.

قد يهمك ايضاً:

ملكة بلجيكا تقضي إجازة رأس السنة في مصر برفقة أسرتها