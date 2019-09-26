شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تسحب دواء "زانتاك" و"أبو-رانيتيدين" من الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، سحب جميع أشكال دواء زانتاك (Zantac)، ودواء ابو-رانيتيدين (Apo-Ranitidine) من الأسواق؛ وذلك لاحتوائها على بعض الشوائب المسرطنة من مادة (NDMA) بحسب ما ثبت من نتائج التحاليل المخبرية.

و وفقا لموقع "الأيام" البحرينى، قامت الهيئة بتعليق استيراد جميع الأدوية الأخرى المحتوية على مادة الرانيتيدين (Ranitidine) حتى الانتهاء من التحقق من سلامتها والتحليل المختبرى لها.

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وبينت الهيئة، أنها على تنسيق واتصال مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ب‍المملكة العربية السعودية، لترقب نتائج تحاليل باقى الأصناف.

وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، قد حذرت من وجود شوائب مسرطنة فى دواء الزانتاك، الا أنها لم توصِ بسحبه من الأسواق؛ نظرًا لوجود الشوائب بكميات قليلة جدًا.