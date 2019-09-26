شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تسحب دواء "زانتاك" و"أبو-رانيتيدين" من الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، سحب جميع أشكال دواء زانتاك (Zantac)، ودواء ابو-رانيتيدين (Apo-Ranitidine) من الأسواق؛ وذلك لاحتوائها على بعض الشوائب المسرطنة من مادة (NDMA) بحسب ما ثبت من نتائج التحاليل المخبرية.
و وفقا لموقع "الأيام" البحرينى، قامت الهيئة بتعليق استيراد جميع الأدوية الأخرى المحتوية على مادة الرانيتيدين (Ranitidine) حتى الانتهاء من التحقق من سلامتها والتحليل المختبرى لها.
وبينت الهيئة، أنها على تنسيق واتصال مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، لترقب نتائج تحاليل باقى الأصناف.
وكانت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، قد حذرت من وجود شوائب مسرطنة فى دواء الزانتاك، الا أنها لم توصِ بسحبه من الأسواق؛ نظرًا لوجود الشوائب بكميات قليلة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البحرينية تسحب دواء "زانتاك" و"أبو-رانيتيدين" من الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.