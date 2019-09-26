شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: خلايا الشعر الخارجي تنظم حساسية الأذن للصوت والان مع التفاصيل

كشفت دراسة هولندية جديدة أن خلايا الشعر الخارجية الصغيرة في الأذن تقوم بضبط حساسية خلايا الشعر الداخلية المجاورة لمستويات الصوت.

وتعمل الخلايا الصغيرة التي لها نتوءات شبيهة بالشعر في الأذن الداخلية مثل الميكروفونات عن طريق تحويل الاهتزازات الناتجة عن الصوت إلى إشارات كهربائية يفسرها الدماغ، وتعمل خلايا الشعر الداخلية هذه جنباً إلى جنب مع خلايا الشعر الخارجية، والتي تم الكشف عن دورها في السمع.

وخلال الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مركز إراسموس الطبي في روتردام بهولندا، ونشرت في دورية "eLife"، الثلاثاء، تم استخدام تقنية جديدة تسمى "تصوير التماسك البصري المقطعي" (OCT)، لقياس حركات خلايا الشعر الخارجية الدقيقة في حيوان الجربوع استجابة للأصوات.

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وجد الباحثون أن الخلايا تحركت بسرعة كافية للاستجابة للأصوات التي يصل حجمها إلى حوالي 2.5 كيلوهرتز، وعند درجات أعلى رأى الفريق أن هذه الخلايا كانت أقل قدرة على مواكبة الاهتزازات.

وتقول آنا فافاكو الباحثة الرئيسية بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لدورية eLife: "هذا يؤكد أنه يمكن لعوامل مثل الضوضاء الصاخبة وبعض الأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، إتلاف الخلايا الخارجية بسهولة، مما قد يؤدي بدوره إلى ضعف السمع".

وتضيف: " اكتشاف الدور الدقيق لهذه الخلايا يمكن أن يساعد في توجيه الجهود لمنع أو حتى علاج أشكال شائعة من فقدان السمع".