شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. تعرفى على طرق الوقاية من الإصابة بـ"سرطان الثدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن سيدة من كل 3 سيدات يمكنها الوقاية من الإصابة بسرطان الثدى من خلال بعض التغيرات البسيطة في نمط الحياة اليومى مثل تناول أكل صحى والتوقف عن شرب الكحوليات، حسبما كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وكشف باحثون من Mayo Clinic في جاكسونفيل فلوريدا عن أن أسهل أشكال الوقاية النساء هى الأكل الصحي والابتعاد عن شرب الكحوليات، كما وجد الباحثون أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر إصابة النساء بأكثر من النصف.

وسرطان الثدى هو القاتل رقم واحد للنساء بين سن 20 إلى 59، وقد تبدو الاحتمالات مفزعة، فهناك بضع خطوات يمكن للمرأة اتخاذها لخفض خطرها.

حيث يتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء أمريكيات بسرطان الثدي خلال حياتها وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، وأكثر من 268000 حالة تم تشخيصها في عام 2019.

هذا هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان لدى النساء بعد سرطان الرئة كما يحدث سرطان الثدي عند الرجال ولكن معدل الإصابة أقل من واحد في المئة.

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نظر الفريق في ورقة مشتركة من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان حول كيفية تأثير بعض عوامل نمط الحياة على خطر الإصابة بالسرطان.

ووجد الباحثون أن النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة مرتين للإصابة بسرطان الثدي إذا كن يعانين من السمنة المفرطة.

سبب واحد يمكن أن يكون ذلك بسبب مستويات هرمون الاستروجين، بعد انقطاع الطمث، يتم إنتاج هرمون الإستروجين بشكل رئيسي عن طريق الأنسجة الدهنية ما يجعل النساء الأثقل لديهن مستويات هرمون الاستروجين في الدم أعلى من النساء الأصغر، ويضيف الفريق أن التمرينات اليومية تسير جنبًا إلى جنب مع التغذية الجيدة.

كما أظهرت دراسات سابقة أن النساء اللائي تناولن المزيد من الخضراوات غير النشوية مثل البروكلي كان لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي، وتبين أيضًا أن الكحول مادة مسرطنة مسئولة عن أكثر من ستة بالمائة من حالات سرطان الثدي.