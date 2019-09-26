شكرا لقرائتكم خبر عن الليمفوى والنخاعى والمزمنة.. أنواع سرطان الدم اعرف أكتر عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنواع عديدة لمرض سرطان الدم وذلك حسب نوع الخلية المصابة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر المقبلة ووفقًا لموقع "CANCER".

سرطان الدم الليمفوى، هو نوع من أنواع سرطان الدم ويسمى باللوكيميا اللمفاوية، لأنها تصاب الخلايا اللمفاوية في الجسم، والعلاج يعتمد علي جلسات الكيماوى.

وهناك آخر يدعى سرطان الدم النخاعي، هذا النوع يتسبب في نمو غير طبيعي للخلايا النخاعية في الجسم، وهذا النوع يعد الأشرس لأنه سريع النمو ويتسبب في تدهور الحالة بشكل سريع.

ويصاب البعض بسرطان الدم أو اللوكيميا المزمنة، وهذا النوع لا تظهر له أي أعراض في بداية المرض، ولا تظهر الخلايا غير بعد انتشار الخلايا السرطانية في الدم والنخاع.

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ويوجد أيضًا نوع آخر من سرطان الدم أو اللوكيميا ويسمى الحادة، وهذا النوع سريع الانتشار ويتسبب في عدم قدرة الدم على القيام بوظائفه التى يحتاجها، وهنا يتطلب الأمر التدخل السريع من قبل الأطباء للبدء في العلاج للسيطرة علي انتشار هذه الخلايا.

ولكل نوع طريقة معينة في العلاج، ولكن الشيء المسيطر هو القيام بأخذ جلسات الكيماوي للسيطرة على الخلايا السرطانية، التي تساهم بشكل كبير في قتلها والحد من انتشارها، مع تناول بعض الأدوية الأخرى للحفاظ على الصحة كالفيتامينات.