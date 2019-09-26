شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. عبرى عن غضبك حتى لا تصابى بالسكتة الدماغية.. اعرفى التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية لعلماء من جامعة بيتسبيرج عن أن تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية لأنه يتسبب فى تكون جلطة دموية تمنع تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ.

وتظهر الإحصاءات أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال وأقل عرضة للشفاء، وقد تم ربط هذا بسبب الدورة الشهرية واستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية ومضاعفات الحمل.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن التعبير عن الشعور خاصة الغضب قد لا يكون مفيدًا للرفاهية العقلية فحسب بل قد يمنع السكتات الدماغية.

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وتعد مثل هذه الدراسات ذات قيمة لأنها تسلط الضوء على أهمية فهم كيف يمكن أن يؤثر التصرف العاطفي للمرأة على صحتها البدنية.

واهتم الباحثون بمعرفة الدور الذي يمكن أن يلعبه "إسكات الذات" فى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خاصة عند السيدات، فقد تم ربط إسكات الذات وعدم التعبير عن الغضب على حد سواء بالصحة العقلية والبدنية في النساء.

لفهم كيفية تأثيره على القلب قام العلماء بتحليل 304 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عامًا وجميعهن من غير المدخنين، تم سؤال النساء عن عدد المرات التي يعبّرن فيها عن الغضب، ووجدت النتائج أن المشاركات اللاتى ظللن صامتات لم يعبرن عن غضبهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، وذلك بسبب زيادة الإجهاد في النشاط في منطقة المخ تسمى اللوزة.