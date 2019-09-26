"سيتي سكيب" دبي يستعرض أيقونات العقارات العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحت شعار "التكيف مع التغيير: رسم مسار في عصر التحول"، انطلق المؤتمر الافتتاحي لمعرض "سيتي سكيب جلوبال٢٠١٩"، الذي يعد أكبر معرض عقارات في الشرق الأوسط، تمهيدا للفعاليات التي ستقام في مركز دبي التجاري خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ سبتمبر.

وعن مشاركة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وصف ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل في الدائرة خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" تلك المشاركة بالمتميزة هذا العام، لافتا إلى أن الدائرة تقدم الخدمات العقارية في ٢٥ مركزا بمختلف أنحاء دبي.

وأشار المري إلى أن منصة دائرة الأراضي والأملاك بدبي تستعرض الخدمات الذكية التي تقدمها إضافة إلى المشروعات الجديدة.

بينما أكد مروان بخاري مدير الاستثمارات العقارية في شركة ميثاق هولدنج السعودية، لـ"العين الإخبارية"، أن المملكة العربية السعودية حاليا تمتلك مشروعات استثمارية متنوعة، مشيرا إلى أن الشركة تبحث عن أفضل الفرص العقارية خلال معرض سيتي سكيب جلوبال في دبي، لمواكبة تلك المشروعات تماشيا مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.