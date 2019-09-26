شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد لتناول العدس أثناء الحمل أهمها.. يحميك من فقر الدم ومرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء الحمل، من الضروري تناول كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، لا يتعين على الأم الحامل أن تتناول وجبات أكبر، بل يجب عليها أن تختار خيارات غذائية صحية.

تتساءل العديد من الأمهات الحوامل إذا كان تناول العدس أثناء الحمل آمنًا أم لا؟

وفقًا لدراسة، نشرتها صحيفة boldsky اليوم، يجب على النساء الحوامل اختيار الكربوهيدرات عالية الجودة مع مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة (GI) التى وجدت بشكل طبيعي في العدس والفاصوليا والبازلاء والفواكه والحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية.

تحتاج النساء الحوامل إلى الطاقة التي توفرها الكربوهيدرات لنمو طفل سليم، لأن الجلوكوز الناتج من الكربوهيدرات هو الوقود الأساسي للنمو داخل الرحم.

ما هو العدس؟

العدس نوع من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، وهو مصدر غني للمنجنيز، والبوتاسيوم، والفوسفور، وفيتامين ب 6، والماغنيسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.

ينمو طفلك خلال الحمل، بغض النظر عما تأكله الأم، يجب أن يلبي الاحتياجات الغذائية للطفل والرضيع، في حين أن بعض الأطعمة مثل البيض، والخضر الورقية، والأسماك، يوصى بها عادة، يجب على النساء تناول العدس أيضًا عند الحمل.

Advertisements



فوائد تناول العدس للمراة الحامل

فوائد تناول العدس أثناء الحمل.. 1. يمنع فقر الدم

عندما تكونين حاملاً، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الطفل، إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الحديد، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يتطلبها، لذلك، ينصح النساء الحوامل بتناول العدس.

2. يخفض خطر العيوب الخلقية

العدس هو مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي يُعرف بأنه يمنع تطور العيوب الخلقية مثل التهاب الدماغ والنخاع الشوكي، فيساعد حمض الفوليك أيضًا في تكوين خلايا جديدة في الجسم ويلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات الحمض الأميني لدى النساء الحوامل.



العدس

3. يضبط من ارتفاع ضغط الدم

يضبط المحتوى العالي من البوتاسيوم في العدس الدورة الدموية قبعض الأمهات الحوامل مصابات بارتفاع ضغط الدم، ما قد يعرض الأم لخطر متزايد من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

4.يقلل من نوبة الصداع النصفي

وجود الصداع النصفي والصداع أثناء الحمل أمر شائع للغاية بسبب التغيرات الهرمونية المستمرة التي تحدث في الجسم، فتناول العدس يعمل على مكافحة نوبة الصداع النصفي لأنها مصدر جيد لفيتامينات ب.

5. يمنع الإمساك

العدس غني بالألياف الأمر الذي يساعد في تخفيف حركات الأمعاء، وبالتالي يمنع الإمساك، كما أنه يكافح اضطرابات المسالك المعوية، كما أنها تزود النساء الحوامل بمضادات الأكسدة والفيتامينات.



فوائد العدس اثناء الحمل

6. يتحكم في نسبة السكر في الدم

عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين أثناء الحمل، قد يحدث سكر الحمل، لذلك، يعتبر تناول العدس مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، ما يعني أن تحلل الكربوهيدرات البسيطة يستغرق وقتًا هذا يمكن أن يمنع زيادة الوزن ومرض السكري.