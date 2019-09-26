شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظ على قلبك وجهازك الهضمى.. كتر من فاكهة البابايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البابايا واحدة من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض كما أنها تتميز بمذاقها الطيب والمختلف، وحسب ما ذكره موقع organicfacts فإن فوائد فاكهة البابايا هى:

1:تحتوى فاكهة البابايا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.



بابايا

2:نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فتعمل فاكهة البابايا على تعزيز صحة الجهاز الهضمى ووقايته من الاضطرابات والالتهابات.

3:تساعد فاكهة البابايا على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة به.

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4:تناول فاكهة البابايا يعمل على نضارة وجمال البشرة والحد من ظهور التجاعيد على البشرة، كما أنها تعمل على علاج الالتهابات والاحمرار.



فاكهة بابايا

5:تحتوى البابايا على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين، كما أنها تقلل مستوى الكولسترول فى الجسم.

6:تحتوى البابايا على العديد من الفيتامينات التى تعمل على حماية البشرة من حب الشباب والبقع الداكنة بها.