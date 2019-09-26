تعرف على نصائح منع إصابات الركبة لممارسى الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض كثير من ممارسى التمارين الرياضية خاصة العدائيين فى السباقات الطويلة إلى وقوع إصابات فى منطقة الركبة، والتى تحتاج إلى تفاديها لتأثيرها على حركة الساق. نصائح لمنع اصابات الركبة نصائح لمنع اصابات الركبة وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" يجب على جميع المتسابقين القيام بتمارين خفيفة للتشغيل الآمن الذى يمكن أن يقوى العضلات ويمنع حالات الشد العضلى عن طريق القيام بالقرفصاء بالإضافة إلى اتباع النصائح التالية: اختيار النوع المناسب من الأحذية لنفسك التى توفر راحة فى الحركة.

الحفاظ على صحة قلبك لأن القلب القوى يعزز الاستقرار ويحافظ على توازن الجسم، وهو أمر مهم لجميع الألعاب الرياضية.

الجري لفترة طويلة يمكن أن يسبب الألم في عضلاتك وشدها، كما يمكن أن تحد من حركتك وتسبب إصابات في الساقين والركبتين.

لا تدع أي ألم في الركبتين أو الساقين دون أن يلاحظها أحد، لذا راقب جسمك إذا كنت تريد تجنب الإصابة.

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