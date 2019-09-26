شكرا لقرائتكم خبر عن الثوم والزنجبيل مشروبات تحد من ارتفاع ضغط الدم.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة ضغط الدم تعد من الأمراض الصعبة التي يجب السعي وراء تنظيمها بشتى الطرق، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، وذلك وفقًا لموقع "WEBMED " الطبي، فمما لاشك فيه أن الإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم من الأمور التي تعرض الشخص للخطر في حالة عدم الاهتمام بتنظيم نسبته في الدم، لأن هذا الأمر يتسبب في التعرض لأمراض خطيرة، ومن ضمن هذه المشروبات والأطعمة التالي:

-أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول مشروب الحبهان يعد من الأمور المهمة التي يجب تناولها لأصحاب الضعط المرتفع، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء من ارتفاع نسبته وتعمل على تنظيمها.

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- يحتوي الثوم على "ثاني أكسيد النيتريك" الذي يعمل على تنظيم نسبه ضغط الدم، ويحد من التعرض للارتفاع، كما أن الثوم يساهم بشكل كبير في تمدد الأوعية الدموية، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من الارتفاع.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن بذور الكتان تحتوي على العديد من العناصر المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم، كالأوميجا 3.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية، ضرورة تناول مرضي الضغط المرتفع لمشروب الزنجبيل لأنه يساهم بشكل كبير تحسن لدورة الدموية، ويقلل من فرص الإصابة بارتفاع نسبته بالدم، ويمكنك تناول كمشروب يومي لعلاج ارتفاع ضغط الدم.