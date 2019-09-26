دراسة: تناول فيتامين "د" و أوميجا 3 يخفض خطر الإصابة بالسرطان والأزمة القلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة عن فوائد المكملات الغذائية، موضحة أن تناول فيتامين (د)، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن يمنع الإصابة بالسرطان، والأزمات القلبية.



فيتامين د مع اومجيا 3 وفوائدهما

وقالت مجلة "Newsweek "، إن الدراسة شملت 25871 شخصًا في الولايات المتحدة، شاركوا في التجربة السريرية لفيتامين "د" وأوميجا 3، لمدة خمس سنوات، وأخذ بعض المشاركين فقط فيتامين (د) أو زيت السمك، موضحة أن النتائج أظهرت أن تناول فيتامين (د) مرتبط بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان لدى الأشخاص ذوى الوزن الطبيعي، أو مؤشر كتلة الجسم من 18.5 إلى 25 في المتوسط.



تناول الغذاء الغنى بفيتامين د واوميجا 3

وأشارت المجلة إلى أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتناول المشاركون في المتوسط 1.5حصص من الأسماك في الأسبوع، وأولئك الذين تناولوا أقل من المتوسط استفادوا أكثر من المكمل، تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي الـ30 لجمعية انقطاع الطمث لأمريكا الشمالية (NAMS).

حذر جوان مانسون، كبير مؤلفي الدراسة وأخصائي علم الأوبئة في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء بجامعة هارفارد، من أن النتائج تشير إلى "توازن معقد بين الفوائد والمخاطر" لتناول مكملات فيتامين (د) أو أوميجا 3.

وأكدت المجلة، أنه مع أن أمراض القلب والسرطان تمثل أهم الأخطار الصحية التي تهدد النساء، فمن الضروري أن نستمر في دراسة جدوى الخيارات التي تمنع الأمراض، ومساعدة النساء على البقاء على قيد الحياة.

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فيتامين د واوميجا 3

الفوائد الصحية للمكملات الغذائية

تضيف النتائج إلى النقاش الدائر حول مدى فوائد تناول مكملات أوميجا 3 الدهنية التي تحمي صحتنا، في العام الماضي، أثبت فريق بحثى منفضل أن تناول زيت السمك، لا يقلل من خطر وفاة شخص لأي سبب، بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، شملت الدراسة أكثر من 112000 مشارك.

وقالت مجلة "Newsweek"، إن الأحماض الدهنية أوميجا 3، هي الدهون الأساسية التي لا يستطيع الجسم صنعها، الأطعمة مثل الأسماك، والزيوت النباتية، والجوز، وغيرها من المكسرات، وبذور الكتان، والخضراوات الورقية، تحتوى على العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على صنع بعض الهرمونات المرتبطة بالالتهابات.

على مدى السنوات الـ15الماضية، ظهر دليل متضارب حول ما إذا كان تناول مكملات زيت السمك الذى يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيد أم لا، وذكرت جمعية القلب الأمريكية في عام 2017، أن معظم الناس لا يحتاجون إلى مكملات زيت السمك، رغم أنهم لا يشكلون خطرًا على الصحة.

وأوضحت المجلة، أن الزيوت قد تقلل من خطر الوفاة من فشل القلب أو نوبة قلبية حديثة، ولكن لا يبدو أنها تمنع الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، يساعد فيتامين (د) الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور والاحتفاظ بهما، ما يساعده في بناء العظام، يعتقد أن هناك حوالي مليار شخص يعانون من نقص فيتامين (د)، حيث يؤدي التواجد في الشمس إلى تكوين الجسم لفيتامين (د)، كما يمكن استهلاكه في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

وقالت كاتي باتريك، مسئولة المعلومات الصحية في مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا، لمجلة نيوزويك: "لا يوجد غذاء أو مكمل واحد أكثر أهمية من اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام، تشير الدلائل حتى الآن إلى أن مكملات فيتامين (د) وزيت السمك لا يساعدان في منع الإصابة بالسرطان، لكن الدراسات وجدت علامات على أن فيتامين (د)، قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب السرطان، ولكن من السابق لأوانه القفز إلى أي استنتاجات حقيقية.

وتنصح المجلة، بتناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء، موضحة أن المجموعات المعرضة لخطر انخفاض مستويات فيتامين (د)، مثل الأطفال الصغار، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، والمسنين، ينصح بتناولها بانتظام.