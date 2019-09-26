شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفاكهة والخضراوات والأسماك يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائى صحى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، حيث حلل العلماء فى جامعة بوند فى أستراليا العادات الغذائية لأكثر من 630.000 شخص على مدى عقد من الزمان.

وجد الباحثون وفقًا لتقرير "ديلى ميل" أن الأشخاص الذين اختاروا الفواكه والخضراوات والأسماك على اللحوم المصنعة والملح والمشروبات الغازية كانوا أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بأمراض مزمنة فى الكلى التى تتراوح ما بين اضطراب خفيف دون أعراض، إلى فشل كلوى، حيث لا تعمل الأعضاء على الإطلاق.



صورة خبر أمراض الكلى

وقال المؤلف الرئيسى للبحث الدكتور جيمون كيلى: "هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتراكمة التى تدعم الفائدة المحتملة للالتزام بنمط غذائى صحي، فقد تساعد فى تطوير برامج الوقاية من الصحة العامة، والتى قد تساعد فى الحد من عبء المرض، للحد من خطر حدوث مضاعفات، يوصى مرضى الكلى بتناول الكثير من الفواكه والخضراوات، مع الحد من الدهون المشبعة والسكر والملح.

حلل العلماء 18 دراسة حول هذا الموضوع مع 630 ألف مشارك، الذين تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات فى المتوسط.

تم تعريف الأكل الصحى على أنه تناول كميات أكبر من الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والسمك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تناول كميات قليلة من اللحوم المصنعة أو الملح أو المشروبات السكرية.

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وكشفت النتائج عن أن تناول الطعام بشكل جيد قلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، كما خفضت احتمالات الإصابة ببول الزلال، وهى علامة مبكرة على تلف الكلى، بنسبة 23 %.

ويشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو DASH (التى تعتمد على الكثير من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الحد الأدنى من الدهون المشبعة) قد يجنيون العديد من الفوائد الصحية.

غالبًا ما يحدث مرض الكلى المزمن بسبب حالات أخرى تضع ضغطًا على الكلى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى وارتفاع الكولسترول فى الدم.

ما هو مرض الكلى المزمن وكيف يمكنك اكتشافه

يصف مرض الكلى المزمن (CKD)، والذى يطلق عليه أيضًا الفشل الكلوى المزمن، عبارة عن خسارة تدريجية فى وظائف الكلى، حيث تقوم الكليتان بتصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم قبل أن تفرز عن طريق البول، كما أنها تساعد فى الحفاظ على ضغط الدم.

مع تقدم حالة المرض، لا تعمل الكليتان بشكل صحيح وتتراكم مستويات خطيرة من النفايات فى جسمك، ويزاد خطر الإصابة مع التقدم فى العمر، لا يسبب مرض الكلى المزمن عادة أى أعراض حتى يصل إلى مرحلة متقدمة ويمكن اكتشافه مبكرًا عبر اختبارات الدم والبول.