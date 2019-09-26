ميسي يتحدث لـ"العين الرياضية" عن الجائزة الأولى وفاتي و"الطفل المشاغب"

لم يكن الأرجنتيني ليونيل ميسي يوما مجرد لاعب كرة قدم، فقد اتفقت الغالبية العظمى من عشاق الساحرة المستديرة على مهاراته، حتى هؤلاء الذين يعشقون أندية منافسة لبرشلونة، هذه المهارة دفعته ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب في العالم على مر التاريخ.

"البرغوث" نجح في استعادة جائزة أفضل لاعب في العالم، التي لم يفز بها منذ عام 2015، ليُتوج للمرة السادسة، متفوقا على غريمة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

48 نقطة حصل عليها ميسي ليتفوق بـ10 نقاط على الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ويُتوج في ليلة مبهرة، بلقب الأفضل في العالم، رغم الموسم المخيب لفريقه، والذي لم يُتوج فيه إلا بلقب الدوري الإسباني.

وعلى هامش الحفل الذي أقيم في مسرح "لاسكالا" التاريخي بميلانو، كانت "العين الرياضية" هي الممثل الوحيد للإعلام العربي في الحوار الذي أجراه النجم الأرجنتيني مع 4 ممثلين للإعلام غير المرئي، 3 منهم تابعون لوسائل إعلام إسبانية وأرجنتينية بجانب مراسل "العين الرياضية"، ليتحدث اللاعب عما يجول في خاطره بعد التتويج باللقب الفردي الأهم في العالم.

المرة الأولى

السعادة الغامرة لميسي بالحصول على جائزة الأفضل ظهرت في تصريحاته، خاصة أنها المرة الأولى التي يفوز فيها بالجائزة في نسخة "الأفضل" التي استحدثها الفيفا عام 2016، بعد انفصالها عن الكرة الذهبية التي كانت تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

وقال ميسي عن التتويج: "هي جائزة لم أحصل عليها من قبل، هذه هي المرة الأولى، الآن فزت بجائزة الأفضل، وهو أمر رائع.. أنا سعيد جدا".

واعترف ميسي بأن فوز الفريق بالألقاب يمنح لاعبيه فرصة الفوز بالجوائز الفردية، وهو ما حدث في آخر مرة فاز فيها بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2015.

وكان الفريق الكتالوني نجح في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015، لينجح ميسي في حصد الكرة الذهبية وقتها في النسخة الأخيرة التي قدمها الفيفا بالشراكة مع "فرانس فوتبول"، قبل الانفصال في العام التالي واستحداث جائزة "الأفضل".

وأضاف النجم الأرجنتيني في تصريحاته: "قلت في وقت سابق إن التتويج الجماعي يتبعه تتويج فردي، ليس فقط لشخصي وإنما مع الجميع، وهذا ما حدث عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا".

واستدرك: "ليس دائما يحدث ذلك، لأنه في بعض الأحيان لا يُتوج من يستحق التتويج، لكن في الغالب عندما يفوز فريقك بالبطولات، فإن لاعبي ذلك الفريق يُتوجون كذلك".

الطفل المشاغب

ربما التقطت عدسات الكاميرات رد فعل غريبا لماثيو، نجل ميسي، والملقب بالطفل المشاغب، بعد الإعلان عن فوز والده بالجائزة، إلا أن النجم الأرجنتيني أكد أنه كان سعيدا بحضوره هذا الحفل.



وقال ميسي: "أنا سعيد جدا لتقاسم هذه الأمسية مع زوجتي وأطفالي وعائلتي، إنها ليلة رائعة".

وتابع: "لم أشاهدهم عند التتويج لأنهم كانوا في الخلف، لكنني على يقين بأنهم استمتعوا كثيرا".





وأردف: "التقوا طيلة اليوم بمجموعة من اللاعبين والمشاهير، هم يحبون كرة القدم كثيرا ويتابعونها، وكانوا متحمسين لرؤية اللاعبين، وهو ما حدث".

وكان ماثيو كان دائما مثار جدل بسبب ردود فعله السعيدة على الهزائم التي يتعرض لها برشلونة، وهو ما دفع ميسي نفسه للتعليق عليها في وقت سابق، حيث أكد أنه يكون سعيدا بهزيمة الفريق الكتالوني على سبيل المزاح مع شقيقه تياجو.

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لعنة الإصابة

من ناحية أخرى، تطرق النجم الأرجنتيني للحديث عن الإصابة التي تعرض لها في الفخذ مع بداية الموسم، والتي أبعدته عن برشلونة في معظم المباريات حتى الآن.

وأوضح ميسي: "منذ وقت كبير وأنا متوقف عن اللعب بسبب الإصابة والعطلة، أكثر من شهرين وأنا لا أشعر بأنني بخير تماما".

واستطرد: "لا أزال أشعر بالإجهاد والإعياء، ينقصني الانسجام مع الفريق، وهذا ما سأسترجعه مع مرور المباريات".

كما أكد ميسي أنه لن يتعجل في العودة للمباريات بشكل تام خشية تجدد الإصابة، حيث قال: "سأعود بهدوء، لأنه يمكنني أن أتأثر من جديد، لذا فلا مجال للمخاطرة في المباريات الأولى، لأن الموسم لا يزال في بدايته".

يُذكر أن ميسي عاد للمشاركة مع برشلونة في مباراة فياريال، الثلاثاء، بالجولة السادسة من الدوري الإسباني، وتعرض للإصابة مجددا.





البداية السيئة

وفيما يتعلق ببرشلونة، اعترف ميسي بأن الفريق بدأ الموسم الحالي بشكل سيئ، لكنه أكد في الوقت ذاته ثقته في قدرة اللاعبين على تدارك الأمور والعودة للمسار الصحيح.

وأوضح: "انطلقنا بشكل سيئ، ووجدنا صعوبات كثيرة في بناء الهجمات وخلق الفرص، لكن الأهم أننا لا نزال في البداية، لذلك علينا أن نقوم الآن بردة فعل لأنه لم يتبقَّ من الوقت الكثير".

وأردف: "ندرك ضرورة تحسين مستوانا، يصعب علينا خلق فرص للهجوم، لكننا ليس لدينا أدنى شك في أننا سنتحسن وسنستمر في تطوير أدائنا".

ونجح برشلونة في الفوز بـ3 مباريات من أصل 6 خاضها بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين وتعادل في واحدة.

موهبة فاتي

واختتم ميسي تصريحاته بالثناء على الإسباني أنسو فاتي، موهبة برشلونة الواعد، مؤكدا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون لاعبا كبيرا في المستقبل.

وقال ميسي عن اللاعب صاحب الـ16 عاما: "كنت منبهرا عند أول حصة تدريبية له مع برشلونة، وفي المباراة التالية شارك معنا".

وواصل: "لديه مؤهلات رائعة، علينا ألا نضغط عليه، فعمره 16 عاما فقط، وليس بمقدوره أن نلقي عليه بالمسؤولية".





وأتم: "علينا أن نرافقه ونساعده رويدا رويدا، وعليه ألا يجعل الحديث حوله يوقفه عن التطور، لأن لديه مؤهلات رائعة ليصبح لاعبا مهما جدا".

يُذكر أن فاتي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا مع برشلونة في تاريخه بالدوري الإسباني، وسجل هدفين وصنع آخر خلال 6 مباريات شارك فيها مع الفريق الكتالوني.



