شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تشارك بصورة جنينها المولود ميتا للتحذير من مضاعفات مرض السكر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت سيدة أمريكية صوراً مفجعة لابنها المولود ميتاً عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحذير الأمهات الحوامل الأخريات من مخاطر مرض السكر من النوع الأول أثناء الحمل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية" .

شايان جرينوالد 20 عامًا من ولاية يوتا الأمريكية كانت تعانى من مرض السكر من النوع الأول وتعرضت لتجربة حزينه للغاية لولاده طفلها ميتًا بعد أن عانت من المضاعفات الناجمة عن ضخ الأنسولين لها في مكان خاطئ.





بعد محنتها المفجعة حث شايان الأمهات الحوامل الأخريات المصابات بداء السكر من النوع الأول على توخي الحذر.

وأكدت السيدة أنه عندما تكون المرأة المصابة بالسكر حاملًا الأمر لا يحتاج الخوف يجب أكثر من ذلك التأكد من إعداد مضخة الأنسولين أو النسب بشكل صحيح.





الحماض الكيتوني السكري (DKA) مشكلة خطيرة يمكن أن تحدث عند مرضى السكري إذا بدأ الجسم في نفاد الأنسولين، يؤدي هذا إلى تراكم المواد الضارة التي تسمى الكيتونات في الجسم والتي يمكن أن تهدد الحياة إن لم يتم رصدها ومعالجتها بسرعة.

وهو يؤثر في الغالب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عند الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثاني.

تشمل الأعراض:

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد.

الشعور بالعطش الشديد.

Advertisements

ألم البطن.

التنفس الذي تنبعث منه رائحة الفواكه (مثل الحلويات قطرة الكمثرى أو ورنيش الأظافر).

التنفس العميق أو السريع.

الشعور بالتعب الشديد أو النعاس.

ارتباك.