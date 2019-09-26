شكرا لقرائتكم خبر عن حرقان فى البول مع تغير لونه.. أعراض إصابتك بحصوات الكلي.. اعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم يصعب تحمله في الظهر، يصاحبه عدم القدرة على الحركة، وعدم القدرة على التبول بشكل طبيعي، ومغص شديد، هذه هي أبرز أعراض الإصابة بحصوات الكلي التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص عندما يكون هذا الشخص مسرفا في تناول الأطعمة المالحة، أو عندما يرتفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، ولذا عليك قراءة الأسطر المقبلة للتعرف علي أعراض توضح لك الإصابة بحصوات الكلي، وذلك وفقًا لموقع "HEALTHLINE".

يتعرض الشخص للإصابة بحصوات الكلى عندما يتركز الأملاح في البول ويزداد نسبتها إلى أن تصل إلي حبيبات من الرمل ثم حصوات، وهنا يبداء الشخص المصاب بالشعور بألم شديد يصعب تحمله بكل المقياس.

وهناك العديد من الأعراض التي توضح الإصابة بحصوات الكلي، ومنها التالي:

- ظهور بعض الرغاوي في البول أثناء عملية التبول.

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-الشعور بحرقان شديد أثناء التبول.

-يصبح لون البول غامق بعض الشيء.

-الإصابة بألم ومغص كلوي يصعب تحمله في الكثير من الأحيان، ويكون حسب حجم الحصوات.

-في بعض الأحيان بنزل بعض نقاط الدم مع البول، وذلك نتيجة لإصابة المثانة بجرح.

-هناك بعض الحالات التي تتعرض لعدم القدرة علي التبول في حالة كبر حجم الحصوة المتواجدة في الكلي.