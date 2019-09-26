شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جراحة القلب المفتوح.. الخطوات والمخاطر والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" boldsky"، أن جراحة القلب المفتوح هي مصطلح جامعي يستخدم لوصف أي نوع من الجراحة التي تنطوي على فتح الصدر، وإجراء الجراحة على عضلات القلب، أو الصمامات، أو شرايين القلب، ويطلق عليها أيضًا جراحة القلب التقليدية.

تغيرت جراحة القلب المفتوح مع تدخل التقنيات والمعدات الجديدة، مما يسمح بإجراء الجراحة دون فتح فتحات كبيرة، أو واسعة وبثقوب صغيرة فقط، تتم الجراحة لإصلاح أي أضرار في القلب.



جراحة القلب المفتوح وكيفية اجراءها

متى تكون جراحة القلب المفتوح مطلوبة؟

الجراحة مطلوبة لتحسين أداء مجرى الشريان التاجي، بصرف النظر عن هذا، يتم إجراء جراحة القلب المفتوح أيضًا لإصلاح أو استبدال صمامات القلب، وإصلاح المناطق التالفة، أو غير الطبيعية في القلب، وزراعة الأجهزة الطبية التي تساعد القلب على النبض بشكل صحيح، واستبدال القلب التالف بقلب متبرع به الآن.

الخطوات التى يجب اتباعها قبل الجراحة ..

أولا: التحضير لجراحة القلب المفتوح قبل الخضوع للعلاج الطبي.

ثانيا: من الضروري اتباع الإرشادات التي يقدمها الطبيب لتجنب أي مضاعفات أثناء الجراحة أو بعدها.

ثالثا : تحدث إلى طبيبك حول أي أدوية تتناولها، حتى الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، والفيتامينات، والأعشاب.

رابعا: قم بالإبلاغ عن الأمراض الخاصة بك في الأسبوعين السابقين للجراحة، قد يطلب منك طبيبك الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الأدوية التي تخفف الدم.

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خامسا: قد يتم إعطاؤك نوعًا خاصًا من الصابون، والذي سيقتل البكتيريا على جلدك، ويقلل من فرص الإصابة بعد الجراحة.

سادسا : يستغرق وقت اجراء الجراحة ما بين 3 إلى 6ساعات.



جراحة القلب المفتوح ما لها وما عليها

تتم العملية الجراحية من خلال الخطوات التالية:

1.يجب على الشخص الخاضع للجراحة تناول وجبة مسائية صحية، والامتناع عن الشرب أو الأكل بعد منتصف الليل.

2. تبدأ الجراحة بإعطاء المريض تخديرًا عامًا، مما سيساعد الشخص على النوم بدون أي ألم خلال الجراحة بأكملها.

3.سيقوم الجراح بعمل قطع من 8 إلى 10 بوصات في الصدر.

4. يقوم الجراح باختراق كامل بإجراء قطع فى عظام الصدر، أو جزء من عظمة المريض لفتح الصدر، بمجرد فتح الصدر، سيتم توصيل المريض بجهاز، والذي يسمح للدم بالانتقال من القلب.

يستخدم الجراح وريدًا أو شريانًا صحيًا لإنشاء مسار جديد حول الشريان المسدود، بعد ذلك، يقوم الجراح بإغلاق عظمة الصدر بسلك، تاركًا السلك داخل الجسم، وأخيراً، يتم خياطة القطع الأصلي.

مخاطر جراحة القلب المفتوح..

الالتهاب الرئوي، إصابة جرح الصدر، نوبة قلبية، أو سكتة دماغية، عدم انتظام ضربات القلب، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر، وحمى، تجلط الدم، فشل في الرئة أو الكلى، فقدان الدم، يجب النظر بعناية فائقة في الشفاء والمتابعة بعد جراحة القلب المفتوح، رعاية نفسك في المنزل مباشرة بعد الجراحة أمر بالغ الأهمية أثناء مرحلة الشفاء، سيحدث لجسمك بعض التعب، والألم أيضًا، كما يجب العناية بالشق الموجود بالصدر، ويجب التأكد من الحفاظ على موقع الشق دافئًا وجافًا، وغسل يديك قبل وبعد لمسه، إذا كنت تريد الاستحمام، افعل ذلك فقط إذا كان الشق يشفي بشكل صحيح، يجب ألا يتجاوز الاستحمام (بالماء الدافئ) أكثر من 10 دقائق، قم بفحص مكان الشق بانتظام للتحقق من عدم وجود علامات للعدوى.