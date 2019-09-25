احذري تناول عجينة الكعك.. فصحتك في خطر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتناولُ الكثير من الأشخاص عجينة الكعك، ويفضّلونها على الكعك نفسه، إلا أن البعض يشعر ببعض المتاعب، وقد اتّضح أن السبب وراء ذلك ليس البيض وإنما الدقيق نفسه، وذلك وفق ما أظهرته نتائج دراسة أجراها باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأرجع الباحثون السبب إلى أن الدقيق عبارة عن منتج زراعي خام، وهو ما يعني أنه لا يُعالَج أو يُعَقَّم بطريقة تضمن قتل البكتيريا التي تظهر بشكل طبيعي ويمكن أن تتسبّب في تلوث المنتج بدءًا من مرحلة الحصاد ووصولاً لمرحلة المعالجة.
والملاحظ أيضًا، وفق ما ذكره الباحثون، أن بكتيريا السالمونيلا التي تشتهر بكون مصدرها هو قشر البيض، لا تدخل في صناعة الكعك، لذا حين تبادرين بتناول قطعة من عجينة الكعك المزوّد برقائق شوكولاته، فإنك قد تتناولين بذلك كائنات حية دقيقة ضارة من المُمكن أن تتسبّب في إصابتك بمجموعة أمراض خطيرة.
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