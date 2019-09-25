شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم والشعور بالإجهاد أبرز أعراض نقص البوتاسيوم فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البوتاسيوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، لأنه يساعد على تنظيم جميع أعضاء الجسم، فهو يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم وشعور وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، كما أنه من العناصر الجيدة فى الحفاظ على صحة عظام الجسم.

فعند التعرض لنقص نسبة هذا العنصر الهام من الجسم بماذا يشعر جسمك؟..أي ما هي أعراض الإصابة بنقص نسبة البوتاسيوم بالجسم والمضاعفات الصحية المتوقعة؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي، ووفقا لموقع "WEBMED".

يتعرض بشكل دائم الأشخاص الذين يعانون من نقص في نسبة البوتاسيوم بالجسم، إلى الإصابة بعدم انتظام في ضربات القلب، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وأيضا الأشخاص المصابون بنقص في نسبة البوتاسيوم أكثر عرضة للشعور والإصابة بتقلصات في عضلات الجسم، وألم شديد في المفاصل، مع الشعور الدائم بالصداع، وهذا الأمر يتسبب في إصابة البعض بالسكتات الدماغية في حالة عدم تنظيم الضغط.

تزداد فرص الإصابة بحصوات الكلى في حالة عدم تعويض الجسم بالبوتاسيوم الغير متوفر، كما أن من أبرز العلامات والأعراض الموضحة إلي وجود خلل أو نقص في نسبة البوتاسيوم بالجسم هي الشعور بالضعف والإجهاد العام في الجسم.

ونصح التقرير بضرورة إجراء تحليل لقياس نسبة البوتاسيوم بالجسم، وأيضا يساهم إذا كنت بالفعل تعاني من نقص في نسبة البوتاسيوم أم لا، وفي حالة وجود نقص في نسبته فأنت بهذه الحالة عليك تناول السبانخ، والمكسرات والسوداني، والفاصوليا.