شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": تحذير للسيدات الحوامل من ارتفاع ضغط الدم.. تعرفى على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة إلى أن النساء اللائى يعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل قد يكُنَّ أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق من الحياة.

حلل علماء من كلية كينجز كوليدج لندن السجلات الصحية لـ 1.3 مليون امرأة، ووجد الباحثون أن النساء اللائي يعانين من ارتفاع في ضغط الدم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور قلبي خلال العشرين سنة القادمة.

كان من المحتمل أيضًا وفاة هؤلاء النساء بأمراض القلب على مدار العقدين الماضيين و 4.5 مرة أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم المزمن.

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وقال مؤلف الدراسة البروفيسور لوسي تشابيل 'هذه النتائج تظهر بوضوح أننا يجب أن ننظر الآن في كيفية مشاركة هذه المعلومات مع النساء اللائي تعرضن لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وشدد الباحثين على ضرورة معرفة التدخلات التي تعمل لهؤلاء النساء حتى يتمكنوا من الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق في الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل لديهن احتمالات أكبر بنسبة تصل إلى 80% للسكتة الدماغية.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب ، مما يؤدي إلى إضعافها، لافتين إلى أن تطوير ضغط الدم المرتفع أثناء الحمل قد يكون أيضًا بمثابة تحذير مبكر لمشكلة كامنة.