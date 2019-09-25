شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتعرض لتآكل لحمها وبتر ساقيها و60 عملية بسبب لدغة حشرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت سيدة تبلغ من العمر 68 عاما بمرض البكتيريا العقدية وهى عدوى بكتيرية تسبب تسمم فى الدم والتهاب شديد بالجسم، بسبب لدغة حشرة لم يتم التعرف عليها.

اعتقد الأطباء في البداية أن السيدة قد تكون حساسة تجاه شيء ما وتحتاج إلى البقاء في المستشفى الليل فقط ، لكن الأمور سرعان ما تحولت بشكل مثير نحو الأسوأ.



تآكل أطراف اليدين

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى فإن السيدة تم إدخالها المستشفى مصابة بأعراض تشبه الأنفلونزا ، ولكن كشفت الاختبارات عن إصابة السيدة بالبكتيريا العقدية (Strep) وهي عدوى بكتيرية، والتي تسببت بعد ذلك في تسمم الدم والتهاب اللفافة الناجم عن أكل اللحم، ويمكن أن يدخل بكتيريا A إلى الجلد عن طريق لدغات الحشرات إذا خدشت.



صورة خبر ديلى ميل عن سيدة بتر ساقيها

قضت السيدة 3 أسابيع في غيبوبة بينما حاول الأطباء إنقاذها.مع انتشار المرض اضطر الأطباء في النهاية إلى بتر ساقي السيدة من الركبة إلى الأسفل، ومنذ ذلك الحين تعافت المبتورة.

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سيدة تتعرض لبتر ساقيها

وكانت السيدة بوتري قد أصيبت بالبكتيريا العقدية، والتى يمكن أن تصيب الجسم عن طريق "الاستراحات" في الجلد ، مثل الجروح والحروق.

بعد خمسة أيام من قبولها فى المستشفى، وجد الأطباء علامة عض على رأس السيدة، على الرغم من الاختبارات المتعددة لم يكتشفوا أبدًا ما هي الحشرة المسئولة، التى تسببت فى تورم أعضائها من الداخل ولم تعد قادرة على التنفس بشكل صحيح، كما تعرضت بشرتها للتلف الشديد، وبحسب ما ورد من الأطباء أنها كما لو كانت مغطاة بحروق بنسبة 30 %.



السيدة التى تعرضت لبتر الساق

خضعت السيدة إلى إجراء 60 عملية في المستشفى لمدة 8 أشهر وبتر ساقيها، كما أنها فقدت أيضا أطراف أصابعها بسبب المرض.