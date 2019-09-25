شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط السكر يساعد على عدم الإصابة بالضعف الجنسى سريعاً.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر يؤثر حتماً على العلاقة الحميمة، حيث إنه يؤثر على الأعصاب، التي تتحكم بشكل رئيسي في إقامة تلك العلاقة، لذا هناك ثمة تعليمات يجب أن يحرص مريض السكر عليها، حتى يتفادى حدوث ذلك، وكذلك هناك بعض الخطوات التي يتبعها الطبيب قبل أن يبدأ في علاج هذا المريض.

هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، خلال التقرير التالي، ويوضح الخطوات التي يتبعها قبل أن يقرر علاج مريض السكر من الضعف الجنسي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الانتصاب يحدث عن طريق ضخ الدم داخل الشرايين، حيث تتكون مساحات من الدم التي تضغط بدورها على الاوردة، فتمنع تسرب الدم خارج العضو مما يحافظ على جودة الانتصاب، كل هذه العملية يتم التحكم بها عن طريق الاعصاب، وعندما يؤثر السكر على الاعصاب والدورة الدموية يتأثر المريض.



5 معلومات هامة حول مريض السكر والضعف الجنسي

وأشار إلي ان جميع مرضى السكر بوصولهم لمرحلة معينة من المرض سيعانون حتما من الضعف الجنسي، وهذا يتوقف على مدة الاصابة بالمرض فمريض السكر الحديث يختلف عن مريض السكر منذ عشر سنوات، و يتوقف ايضا على درجة تحكم المريض في ضبط السكر في الدم وحرصه على ذلك، لافتاً إن ضبط المريض للسكر في الدم يساعد على ان الحالة لا تزداد سوءاً، لكنه لا يساعد على علاج الضعف الجنسي، فتأثير السكر في الجسم تأثير تراكمي فطوال فترة تواجده في الجسم تأثيراته ضارة، فإذا تم ضبطه سيساعد على المحافظة على عدم تفاقم تأثيره لكن لا يغير شيئا.



6 خطوات يتخذها الطبيب قبل وصف العلاج الأمثل لمريض السكر

واستطرد حديثه قائلا: "الشكوى التي تأتيني دائما من مريض السكر تتمثل في جانبين اما عدم القدرة على الانتصاب تماما او القدرة على الانتصاب في بداية العملية الجنسية ثم فشل الانتصاب بعد ذلك، لكن هناك بعض الخطوات التي اتبعها مع هذا المريض قبل وصف العلاج الأمثل له، اولا يجب التحدث مع مريض السكر والتعرف من خلاله على مدة اصابته بمرض السكر، ومدة تعاطيه لعلاج السكر، والتعرف عن ما اذا كان يضبط السكر ام لا، واطلب منه تحليل سكر تراكمي، نظرا لأهمية التعرف على نسبته.

وأكد انه بعد ذلك يتم التشخيص بعد اجراء مجموعة من الفحوصات، والتي تتمثل في اجراء اشعة دوبليكس وعلى الرغم من انها اشعة قديمة ومتوافرة في جميع المراكز الا انه ليس كثيرون لديهم القدرة على عملها بشكل جيد، وتلك الاشعة توضح الدورة الدموية ووضع الشرايين حتى نعرف وضع الاعصاب، ايضا يجب التعرف على نسبة هرمون الذكورة في الجسم، وتحليل الدهون، والتعرف على عن ما اذا كان مريض قلب او ضغط، واخيرا التحليل الاهم وهو تحليل السكر التراكمي، كل هذه الفحوصات تجعلنا نتعرف على درجة الضعف التي يعاني منها المريض، وبعدها يبدأ العلاج.

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