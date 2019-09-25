الإعدام لربة منزل وعشيقها ذبحا زوجها أمام نجلهما في قنا

قضت محكمة جنايات محافظة قنا الدائرة الأولى، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها، بالإعدام شنقًا، وذلك لاتهامهما بقتل زوج المتهمة أمام طفلهما، ذبحًا بسلاح أبيض، لوجود علاقة عاطفية بينهما، خوفًا من أن تنكشف أمام الزوج، في مركز قوص جنوب في محافظة قنا.

وانعقدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار فواز إبراهيم محمد، وعضوية المستشار وائل جمال الدين الأشلم، والمستشار محمد مصطفى البنا، وأمناء سر أحمد جمال، ومحمد عبدالوهاب، وأشرف الراوي.

وتعود الواقعة، إلى عام 2017، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا بالعثور على جثة أحمد كمال محمود، البالغ من العمر41 عامًا، مذبوحة الرقبة وبها عدة طعنات مختلفة بالجسم، داخل منزله بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

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ودلت تحريات رجال المباحث الجنائية، على أن وراء إرتكاب الواقعة كلًا من، "أيمن.ع.م.ع"، 32 عامًا، عامل، مقيم بقرية جزيرة المطيرة، و"منى.ا.ح.ع"، 32 عامًا، ربة منزل، زوجة المجني عليه، ومقيمة بنجع الصوابر، التابعة لمركز قوص.

وكشفت التحريات، أن الزوجة قامت بقتل زوجها بمساعدة العشيق أمام طفلهما، وذلك للتخلص منه بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، بعد أن كاد أن يكشف خيوط تلك العلاقة الآثمة، وتم القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة فور مواجهتهما بالتحريات، فتم إحالة القضية للمحاكمة برقم 14249 لسنة 2017 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2997 لسنة 2017 كلي قنا.

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