تناول هذا الطعام يومياً يحمي من البثور

يمكن أن تؤثر درجة الحرارة المرتفعة على البشرة، فالرطوبة تؤدي إلى تفاقم إنتاج الزيوت، مما يتسبب في انسداد المسام وتشكل حب الشباب والرؤوس السوداء.

والاسوأ من ذلك، هو أن التعرق الزائد يفتح المسام، ويزيد احتمال تشكل البثور، وبصرف النظر عن التطهير وتقشير البشرة، يجب الانتباه أيضاً إلى نظامك الغذائي، ومن الأفضل الابتعاد عن الوجبات الخفيفة الحارة والمقلية.

والطعام الصيفي الذي تحتاجين لإدراجه في نظامك الغذائي هو خثارة اللبن، وهو خيار ممتاز في فصل الصيف، و يمكن أن يحمي من تشكل حب الشباب.

وفي كثير من الأحيان يتشكل حب الشباب بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. وفي الصيف، يمكن للجسم إنتاج المزيد من الحرارة التي تؤدي إلى الاندفاعات الجلدية. وبصرف النظر عن شرب الكثير من الماء، فإن تناول اللبن الرائب يومياً يمكن أن يحافظ على صحة البشرة وحتى الشعر، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

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واللبن غني بالزنك والمواد المضادة لالتهابات، وتساعد البكتيريا الصحية في الحفاظ على صحة الأمعاء عن طريق الحد من الالتهابات.

تنويه: منتجات الألبان يمكن أن تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ومن الأفضل استشارة الطبيب إذا رغبت بتناول خثارة اللبن بشكل يومي.

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