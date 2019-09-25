شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى يمكنه اكتشاف الأمراض بنفس دقة الأطباء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكنه اكتشاف مجموعة من الحالات تتراوح من السرطان إلى أمراض العيون النادرة بنفس الدقة مثل الأطباء المتخصصين، حيث تستخدم برامج الكمبيوتر "التعلم العميق" لتدريب نفسها على اكتشاف الأمراض من خلال تحليل آلاف الصور الطبية.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأمراض بدقة مثل الأطباء المدربين، ويعتمد على بيانات من السجلات الصحية السابقة لاكتشاف أوجه التشابه في الحالات وإجراء تشخيص دقيق دون مساعدة بشرية.

زعم الأطباء الذين قادوا المراجعة أن الذكاء الاصطناعي لديه "إمكانات هائلة" لتحسين سرعة ودقة حالات التشخيص، قام الباحثون بتحليل 14 تجربة قارنت بين التشخيصات التي أجراها الذكاء الاصطناعى وتشخيص الأطباء بين يناير 2012 ويونيو 2019.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور أليستير دنيستون: "إن تشخيص المرض باستخدام أساليب التعلم العميق يحمل إمكانات هائلة،

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وتنفق المستشفيات وعيادات الجراحة العامة عشرات الملايين من الجنيهات سنويًا على الطوابع والأظرف والورق ، والتي أطلق عليها "التكنولوجيا القديمة".

ولكن بعد مرور 40 عامًا على إرسال أول رسالة بريد إلكتروني ، يحتاج مسئولى المنظمات الصحية إلى قبول أن هذه التقنية لن تستخدم لفترة طويلة، كما حظر على المستشفيات شراء أجهزة الفاكس العام الماضي.

وأضاف البروفيسور دنيستون "لكن من المهم أن نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي لم يتفوق بشكل كبير على تشخيص الإنسان.