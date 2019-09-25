شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن نعرف كل ما يتعلق بالإنسان من خلال الهالة؟ جراند ماستر أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل إنسان هالة تحيط به يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات المتعلقة به، هذا ما أكده جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة، من خلال هذا التقرير والذي أوضح من خلاله أهمية الهالة ووظيفتها وتأثيرها على الإنسان.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الهالة عبارة عن مجال كهرومغناطيسي يظهر مدى قوة الإنسان أو بمعنى أدق تظهر جميع المعلومات المتعلقة بهذا الشخص، معلومات القوة ومعلومات الضعف، نوع النشاط الموجود في كل عضو في جسم الإنسان أو في كل مركز .

واشار الى ان الهالة تحيط بجسم الإنسان من أعلى ومن أسفل وفي نطاق دائري في كل الاتجاهات يحيط بالإنسان مجال كهرومغناطيسي أو ما يسمى بالهالة أو القورة.



5 اشياء نتعرف عليها من خلال الهالة

واكد ان هذا المجال يوجد به كل ما يؤثر على جسم الإنسان، التغيرات النفسية أو النواحي الفكرية، أو الذهنية، أيضا تظهر الناحية الصحية الخاصة بالإنسان إذا كنت مريض أم لا، وإذا كان مريض يظهر في أي منطقة من الجسم يعاني منها.



4 فوائد لجهاز قياس الهالة الموجود داخل مركز كارما

وأكد إن المعالجين بالطاقة الحيوية يمكنهم أن يتعرفوا على قوة الطاقة في جسم الإنسان من خلال هذه الهالة، وما هي المناطق التي تتمركز بها الطاقة السلبية وما هي المناطق التي بها طاقات ايجابية عالية؟.

وأعلن جراند ماستر أحمد شعبان إنه في مركز كارما لديهم جهاز قياس الهالة، وعن طريق اطراف أصابع اليد نستطيع أن نعرف مقدار الطاقة المنبعثة ومنها نستطيع عمل كشف كامل للهالة في جسم الانسان، ومن خلال هذا الجهاز يتعرف الشخص على شكل الهالة ومقدار طاقته قبل عمل جلسات الطاقة الحيوية وبعد عمل تلك الجلسات لمعرفة تأثيرها وحتى يلاحظ مدى تحسن حالته.

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والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

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