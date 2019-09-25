شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «ايتيدا» و«فاليو» لإنشاء مركزين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» وشركة فاليو «Valeo» لإنشاء مركزين في مصر لتقديم خدمات التطوير والدعم التقني لعملاء الشركة حول العالم، على هامش زيارته على رأس وفد رفيع المستوى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وأكد «طلعت» على أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية التي لديها خطط لتوسيع نطاق عملها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، بما يخدم خطط الوزارة التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة فرص عمل متميزة للشباب المصري، كما أنها تأتي تأكيدا على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتعزز من مكانتها المتميزة كموقع رائد لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة العالية.

من جانبه، أكد المهندس وائل أبوالمعاطي، المدير العام لشركة «فاليو مصر» ومدير خدمات توصيل البرمجيات في المجموعة، أن شركته لن تقوم فقط بزيادة قوتها العاملة من المهندسين في مصر، والتي وصلت إلى أكثر من ٢٠٠٠ مهندسا، بل سوف تشهد أيضا توسعا هائلا عن طريق مشاركتها في عمليات مجموعاتها الفرعية الخمس. فمن خلال إنشاءها لمركز الخدمات المشتركة، ستتمكن فاليو مصر من تطبيق استراتيجية الرقمنة الخاصة بخدمات ما بعد البيع، وستعمل ككيان يدير حركة عمليات الأنظمة المعلوماتية بالمجموعة من خلال المركز الآخر، سوف يرتكز المركزان على أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبيانات الضخمة والبنية التحتية السحابية.

وقالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم هو نتاج مجهود مشترك وشراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة «فاليو مصر».