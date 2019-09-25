هكذا يحل الزوجان السعيدان خلافاتهما

في الوقت الذي يميل فيه أزواج إلى الشجار بسبب الأطفال، أوالمال أوغير ذلك، يقول الباحثون إن ما يميز السعداء هو أسلوبهم في التعامل مع هذه الخلافات.

وقالت مؤلفة الدراسة إيمي راور، الأستاذة المشاركة في جامعة تينيسي بالولايات المتحدة: "يميل الأزواج السعداء إلى نهج موجه نحو حل النزاع، وهذا واضح حتى في المواضيع التي يختارون مناقشتها".

وفي الدراسة التي نشرته مجلة فاميلي بروسيس، لاحظ فريق البحث عينتين من الأزواج، ومعظمهم من المتعلمين، الذين قالوا إنهم يعيشون حياة زوجية سعيدة.

وكان 57 زوجاً في العينة الأولى في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات، متزوجين منذ 9 عوام في المتوسط ، في حين أن 64 زوجاً في العينة الثانية كانوا في أوائل السبعينات ومتزوجين من 42 عاماً في المتوسط، وطُلب من المشاركين تقييم خلافاتهم الأقل والأكثر جدية.

Advertisements

وفي حين كانت العلاقة الحميمة، والترفيه، والأسرة، والصحة، والتواصل، والمال هي الأخطر عند الأزواج الأكبر سناً، اعتبر الأزواج في العينتين، الغيرة، والدين، والأسرة أقل جدية.

وقال الباحثون إن الأزواج نادراً ما اختاروا الجدال حول قضايا يصعب حلها، وأضافوا أن هذا القرار الاستراتيجي قد يكون أحد مفاتيح نجاح الحياة الزوجية.

ووجدت الدراسة أيضاً أن التركيز أولاً على المشاكل الأكثر قابلية للحل، قد يكون وسيلة فعالة لشعور الطرفين بالأمان في العلاقة، حسب موقع إن دي تي في.

قد يهمك أيضاً : 10 أخطاء تدمر الحياة الزوجية في أول سنة