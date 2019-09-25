ارتفاع متوسط سنّ الزواج بين الفتيات الروسيات إلى نحو 34 عامًا

تقدّمت السن المتوسطة للعروس الروسية إحصائيًا بمقدار 8 أعوام، وقالت مديرة مختبر دراسات التنمية الإقليمية في جامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد يلينا يغوروفا، إن غالبية الروسيات يتزوجن الآن في سن تتراوح ما بين 24 و34 عاما. بينما تراوحت سن الزواج لدى الروسيات منذ 8 أعوام بين 18 و24 عاما.

وأوضحت أن الروسيات الشابات يؤجلن زواجهن لأسباب الحصول على التعليم الجدير ومواصلة المسيرة المهنية أو غياب العمل والمسكن أو الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة أو لسبب الرغبة في العيش في مصلحتهن، وأضافت أن هناك سببا آخر لارتفاع سن الزواج لدى الروسيات وهو زيادة عدد الأزواج الذين لا يسجلون عقد قرانهم رسميا في المكاتب المدنية، الأمر الذي يتصف به الجيل الصاعد من الشباب.

وأشارت إدارة "روس ستات" الروسية (الإحصاء) إلى إن عدد الروسيات بسن تجاوزت 35 عاما اللواتي قررن الزواج يزداد تدريجيا

واستطردت، يغوروفا، قائلة إن النساء الناجحات مهنيا ونساء الأعمال بسن تفوق 30 عاما يفضلن أن يعيشن مع أطفالهن من دون زوج

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