لهذه الأسباب تجنب مقارنة حياتك الزوجية بحياة الآخرين

من المعروف بأن مقارنة المرء حياته الزوجية بحياة الآخرين، قد يجلب له التعاسة وعدم الرضى في الكثير من الأحيان، ويؤثر سلباً على علاقته بالشريك.

لتجنب الوقوع في هذا الفخ وتعريض الحياة الزوجية للخطر، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا الآثار السلبية التالية لهذا التصرف:

１- هدم الثقة

إن مقارنة حياتك بحياة الآخرين عادة ما تهدم الثقة بنفسك وبشريك حياتك وتمنعك من رؤية النقاط الإيجابية في هذه العلاقة.

２- الشعور بالغيرة

تجنب مقارنة نفسك بالآخرين لأن هذه المقارنة عادة ما تولد مشاعر الغيرة السلبية لديك، وقد تشغلك عن تحقيق ما تصبو إليه في الوقت الذي يعمل الآخرون على تطوير حياتهم وإمكانياتهم.

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３- الشعور بالإحباط

كل شخص مختلف عن الآخر، وظروفه وحياته كذلك مختلفة، لذا فإن مقارنة نفسك بالآخرين غالباً ما تكون مقارنة غير عادلة، وتبعث في نفسك الإحباط، ما ينعكس سلباً على حياتك الزوجية.

4- التفكير السطحي

عادة ما تعتمد المقارنة على رصد نقاط قوة الآخرين الظاهرة لنا، وهذا خطأ كبير فالسعادة الظاهرية ليست بالضرورة مؤشراً على الحالة العامة للإنسان.

5- التوتر العصبي

بحسب الخبراء فإن الجهد المبذول في المقارنة مع حياة الآخرين، يضعك تحت ضغط عصبي ويجعلك في حالة منافسة دائمة معهم، وهذا يؤثر على حياتك الزوجية ويسرق منك اللحظات الجميلة.

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