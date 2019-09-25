شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أعراض إصابة طفلك بجرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض بعض الأطفال للإصابة بجرثومة المعدة، دون التعرف على الأعراض، ويتسبب ذلك في تعرض حياة الطفل للخطر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأعراض التي توضح حقيقة إصابة الطفل بجرثومة المعدة، وذلك وفقا لموقع " kidshealth".

أوضح التقرير أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة بسبب تناولم للأطعمة خارج المنزل، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص إصابتهم بها أي نقل العدوي لديهم.

وعن أعراض اصابة الطفل بجرثمة المعدة أقراء الأسطر القادمة، ومنها:

- تتسبب إصابة الطفل بجرثومة المعدة فى الشعور بألم شديد بالجزء العلوي للبطن.

- يلاحظ هذا الألم خاصة بعد تناول الطفل للطعام بوقت قليل.



اعراض جرثومة المعدة عند الاطفال

-يتعرض الطفل لفقدان نسبة كبير من الوزن، ويكون هذا الأمر ملحوظ.

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-كثرة الرغبة في تناول الماء، لأن الطفل يظل يشعر بالعطش بطريقة كبيرة.

-الرغبة الملحة في القيء مع عدم القدرة على فعل هذا الأمر.

-يتسبب هذا الأمر في ظهور جفاف علي الجلد.

-كثرة تساقط الشعر ويصاحب هذا الأمر ضعف في الأظافر والأسنان.

-من أبرز العلامات التي توضح حقيقة إصابة الطفل بجرثومة المعدة، التعرض للإسهال الذي يصاحبه في بعض الأحيان الدم.

-يشعر الطفل بالدوخة الشديدة.

وعند ظهور هذه العلامات علي الأم أخذ طفلها للطبيب والتعرف علي العلاج الذي يكون عبارة عن مطهرات ومضادات حيوية مع نظام غذائي محدد للطفل المصاب.