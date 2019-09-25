شكرا لقرائتكم خبر عن ابنك بيخاف على طول؟ اعرفى السبب واتعاملى معه صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الخوف واحدا من الاضطرابات الشهيرة التى يعانى منها بعض الأطفال، قد يكون الخوف طبيعيا فى مرحلة معينة من حياتهم ولكنه قد يشكل خطورة إذا زاد عن حده، فبعض الأطفال تخاف من أبسط الاشياء قد يكون ذلك بسبب الأسرة وخطأ شديد فى التربية.

حسب ما ذكره موقع betterhealth فإن هناك أسباب مختلفة لإصابة الطفل بالخوف وهى:

1: قد يكون الخوف الشديد عند الاطفال نتيجة افتقار الحب والحنان لذلك ينصح الأبوين دائما بالقرب من أبنائهم والعطف عليهم والحديث مع الطفل كأنه صديق وليست ابن فقط.

2:العوامل الوراثية لها دور كبير فى إصابة الطفل بالخوف الشديد.

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3: الخوف الزائد عند الطفل قد يكون بسبب تجربة مؤلمة اثرت على نفسية الطفل ومنها وفاة شخص عزيز عليه أو الخلافات الزوجية بين الأبوين أو الطلاق.

4: معاملة الابوين السيئة للطفل له دور كبير ف اصابة الطفل باضطرابات الخوف والقلق.

5: سوء معاملة المدرسين للطفل تؤثر على نفسيته وتسببه له الخوف الشديد والقلق وقد يتحول ذلك لعدوانية شديدة.

وفى هذه الحالة يجب أن يكون للأبوين دور كبير فى التخلص من خوف الطفل وذلك عن طريق تعزيز ثقته بنفسه والسماح له بالإبداء برأيه فى بعض الأمور مع الحديث معه دائما وتجنب الضرب أو الاهانة والاستهزاء بمشاعره.