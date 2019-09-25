شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي والان مع التفاصيل

حدد فريق من العلماء مساراً جزيئياً يساهم في تطور علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي "PAH"، وهي حالة حادة غالباً ما تكون مميتة وليس لها علاج.

ويقترح هذا الاكتشاف الذي نُشر في العدد الأخير من دورية "نيتشر كومينيكيشن" هدفاً جديداً لتطوير علاجات دوائية جديدة لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وفقاً للباحثين في المركز الطبي لمستشفى "سينسيناتي" للأطفال بولاية أوهايو الأمريكية.

ويؤدي هذا المرض الذي يحدث بشكل تدريجي إلى ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، ويمكن أن يتسبب إذ تُرك دون علاج إلى تلف قاتل للرئة.

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وعرف العلماء منذ فترة طويلة أن هذا المرض يحدث بسبب تغييرات في بنية الأوعية الدموية تؤدي إلى سماكة شرايين الرئة التي تساهم في زيادة الضغط، وخلال الدراسة الجديدة وجد الباحثون أن استهداف بروتين يسمى "EYA3" قد يحسن العلاج.

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة الدكتور رشمي حجي، في تقرير نشره موقع المستشفى، الجمعة، إن هذا البروتين يعزز حدوث هذه المشكلة، لذا فإن استهدافه يمكن أن يساعد في العلاج.

وأضاف أنه خلال الدراسة تعامل الباحثون مع الفئران المعدلة وراثياً لتكون مصابة بالمرض، وعندما اختبر الباحثون التثبيط الدوائي بالعقاقير لمسار البروتين "EYA3"، وُجد تحسن كبير في حالتها، غير أن التطبيق على البشر يحتاج إلى مزيد من البحث.